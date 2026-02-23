Las naranjas amargas del Patio de los Naranjos de la Mezquita de Córdoba se usarán para elaborar un vinagre gourmet

Las naranjas amargas del Patio de los Naranjos de la Mezquita se usarán para elaborar un vinagre gourmet. - CABILDO CATEDRAL DE CÓRDOBA

El deán-presidente del Cabildo Catedral de Córdoba, Joaquín Alberto Nieva, ha suscrito un acuerdo de colaboración con la empresa Bodega Vega Natun, S.L., representada por su director comercial, Francisco Zamora Pérez, para la retirada y el aprovechamiento de las naranjas amargas que se producen en el Patio de los Naranjos durante su campaña anual de recolección y que se emplearán en la elaboración de un vinagre gourmet.

Según ha informado la institución capitular en una nota, el proyecto, enmarcado en "el compromiso con la sostenibilidad y el fomento del comercio local", permitirá dar una segunda vida a los frutos de este espacio histórico y simbólico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Bodega Vega Natun es una empresa cordobesa especializada en la elaboración artesanal de productos gourmet derivados de la naranja, destacando entre ellos sus vinagres y vinos de alta gama.

En concreto y en virtud de este acuerdo, el Cabildo ha autorizado el uso limitado y específico de la denominación 'Vinagre de Naranja Amarga del Patio de los Naranjos de la Mezquita-Catedral' para el etiquetado del nuevo producto gourmet.