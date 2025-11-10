Nicolás Navarro deja sus cargos en Motril y Diputación para asumir el cargo de viceconsejero de Sanidad

MOTRIL (GRANADA), 10 (EUROPA PRESS)

El hasta ahora primer teniente de alcalde de Motril, Nicolás Navarro, del PP, ha anunciado la renuncia a su acta de concejal en el Ayuntamiento de esta ciudad de la costa de Granada para centrarse en su nueva ocupación como viceconsejero de Salud de la Junta de Andalucía. Ello implica también que deja de ser diputado provincial en la Diputación donde era desde el inicio del actual mandato vicepresidente primero y portavoz del equipo de gobierno.

Navarro, según ha detallado el Ayuntamiento de Motril en una nota de prensa, renuncia a su acta de concejal para dedicarse en exclusividad a esta tarea. Por este motivo, Mayte Jiménez Cabrera, actual coordinadora del área de Educación, entrará como nueva concejal del grupo popular mientras se trabaja ya internamente en la nueva configuración del equipo de gobierno, de coalición con Más Costa Tropical.

Por su parte, fuentes consultadas por Europa Press en la Diputación de Granada han confirmado que, con la renuncia al acta de concejal, Navarro ha de dejar también todos sus cargos en la corporación provincial, que habrá así de afrontar una remodelación del equipo de gobierno, del PP, que preside Francis Rodríguez.

Comenzó Navarro, cuyo nombramiento ha adelantado este lunes el diario Ideal, su andadura política municipal en el año 2007, ocupando diversos cargos como concejal hasta ocupar, en el actual mandato, las carteras de Economía y Hacienda, Desarrollo del Litoral, Proyectos Estratégicos y Nuevas Tecnologías, además de ser vicepresidente primero de la Diputación de Granada y portavoz del equipo de gobierno provincial, según ha detallado el Ayuntamiento de Motril en nota de prensa.

En una comparecencia sobre este tema, la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, ha señalado la importancia de esta noticia, en una jornada de "sentimientos encontrados" tras conocer el nombramiento de Navarro como cargo institucional de la Junta de Andalucía. "Estamos muy orgullosos de que un motrileño de pro como él vaya a ocupar este puesto en la sanidad andaluza", recordando que, por la tarea que asume, el puesto requiere "exclusividad absoluta y, esta misma mañana, el teniente de alcalde presentará su renuncia al acta de concejal del Ayuntamiento de Motril".

"Desde Motril estamos convencidos de que Nicolás Navarro va a asumir este reto tan importante en su carrera profesional y política con la gran capacidad de trabajo y lealtad que le caracteriza, ocupando un cargo de gran responsabilidad en la sanidad andaluza. Tenemos que agradecer al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, por su confianza en un motrileño como él y estamos seguros de que trabajará con seguridad, firmeza y valores por todos los andaluces y andaluzas", ha aseverado la regidora motrileña.

Este nombramiento del primer teniente de alcalde supone una remodelación en el equipo de Gobierno municipal. "Desde este mismo momento estamos trabajando de forma interna para acometer la remodelación del ejecutivo municipal, dentro del pacto de Gobierno que tenemos con el partido Más Costa Tropical, siempre pesando en lo mejor para los motrileños y con el objetivo de continuar esta senda de trabajo de los últimos años", aprovechando el próximo pleno municipal en el que se aprobarán los presupuestos municipales de Motril para el año 2026 en el que "se dará conocimiento de su renuncia".

De esta forma, Nicolás Navarro dejará su cargo como concejal del Ayuntamiento de Motril y entrará al equipo de gobierno Mayte Jiménez Cabrera, una figura "que conoce muy bien los entresijos municipales debido a su trabajo actual como coordinadora del área de Educación", por lo que "su papel será clave gracias a la experiencia, compromiso y voluntad de seguir luchando por transformar nuestra ciudad".