Nieto admite que la implantación de "evolutivos" del Adriano para mejorarlo genera "inconvenientes" que son inevitables

Archivo - El consejero en funciones de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, en una imagen de archivo. - Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

CÓRDOBA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero en funciones de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, ha admitido que la "implantación de evolutivos" en el sistema de tramitación procesal Adriano ha generado "algunos inconvenientes", lo que le ha llevado a pedir "disculpas" por los problemas registrados, aunque ha defendido que estas mejoras son necesarias para modernizar la justicia en la comunidad autónoma.

En declaraciones a los periodistas en Córdoba, donde ha asistido a la celebración del acto institucional organizado por la Comisaría Provincial de Policía Nacional por el Día de las Víctimas del Terrorismo de la Policía Nacional, Nieto ha explicado que desde junio de 2024, cuando se implantó Adriano, "se nos han solicitado una serie de mejoras y de adaptaciones, de evolutivos, que los jueces, los fiscales, los letrados, los funcionarios de justicia, entendían que suponía un avance, una mejora del sistema".

El consejero ha reconocido que el pasado domingo se implantó "uno de los evolutivos más importantes" y ha aclarado que "cada vez que se hace un cambio, una mejora de ese evolutivo, el sistema tiene que adaptarse y tiene que introducir ese cambio y, normalmente, genera algún tipo de contratiempo". Así, ha precisado que "el lunes por la mañana durante una hora se sufrió esa situación, que se resolvió el mismo lunes por la tarde".

Nieto ha utilizado una comparación doméstica para justificar los problemas y ha explicado que "esto es como lo que ocurre a cualquier persona cuando quiere arreglar una parte de su casa, como el cuarto de baño, y sabe que durante un tiempo tiene que asumir" durante la reforma sufrirá "inconvenientes".

El consejero ha insistido con otro ejemplo, señalando que "es imposible cambiar una rueda con un vehículo en marcha y es imposible introducir mejoras como las que se nos están pidiendo, que están suponiendo un esfuerzo económico y un esfuerzo en trabajo muy importante para la Consejería, sin que el sistema sufra algún problema, como el que se está dando".

Ha añadido que actualmente "se están reformando 12 sedes judiciales", que "quedarán mucho mejor", aunque ha reconocido que "en este momento tenemos que sufrir las consecuencias de esas obras" y, de igual forma, se está "actuando de una forma muy importante en ese sistema de gestión procesal", que "quedará mucho mejor", y que "ya está mucho mejor, y los profesionales nos lo trasladan" así.

En cualquier caso, el consejero ha identificado una línea de mejora clara, que consistirá en "trabajar mejor los avisos que teníamos que haber emitido con anterioridad y así se lo hemos trasladado a la ADA, la Agencia Digital de Andalucía". De esta forma, según ha precisado, "antes de que se incorpore un evolutivo que vaya a tener consecuencias en el funcionamiento del sistema hay que avisar a los posibles afectados, hay que avisar a los jueces, hay que avisar a los letrados, a los fiscales y a los funcionarios, para que tengan prevista esa circunstancia".

Nieto se ha comprometido, ante futuras mejoras del Adriano a "intentar que esa evolución, que esa mejora" que seguirán impulsando en el sistema, "no tenga consecuencias negativas", y ha reiterado su petición de disculpas, asegurando que la Consejería sigue "trabajando en mejorar y hacer más eficiente" el "servicio de Justicia en Andalucía". "Lo estamos intentando hacer con las menores consecuencias y los menores inconvenientes posibles, pero a veces es inevitable", ha concluido.