Nieto afea la presencia del alcalde de Sevilla en el Parlamento por ocupar "un lugar que no le correspondía" en este 25N

SEVILLA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo parlamentario popular, José Antonio Nieto, ha afeado este jueves la presencia en la Cámara andaluza del alcalde de Sevilla, Juan Espadas (PSOE) --secretario general del PSOE-A--, al que no ha nombrado de forma directa, por ocupar "un lugar que no le correspondía" en este 25N --día internacional para la eliminación de la violencia contra la mujer--.

Así lo ha expresado durante su intervención en las preguntas dirigidas al presidente del Gobierno andaluz en la sesión de control de este jueves, en las que ha abordado aspectos tales como la cohesión social, territorial y económica y las políticas llevadas a cabo por la Junta al respecto.

"Cohesión que tiene una base también, que es el respeto a las normas y cumplir el protocolo. Algo que en un día como hoy en el que todos, y nosotros por supuesto dejamos claro que seguimos reivindicando que se acabe esa violencia cruel contra las mujeres, que le sigue quitando a personas la vida y la dignidad, se aprovecha para no respetarlo y tengamos la presencia de un alcalde ocupando un lugar que no le correspondía", ha añadido.

Asimismo, Nieto ha señalado que en un "día importante" para las mujeres, "no se justifica que teniendo a una mujer de número 2 --en clara alusión al PSOE y a Sonia Gaya, que ocupa ese puesto en el Ayuntamiento de Sevilla--, no aparezca en ninguna quiniela" en lo que a la sucesión en la Alcaldía se refiere, una vez que Espadas deje el cargo de regidor. "A lo mejor, lo de la mujer florero no era en este partido donde se trabajaba".