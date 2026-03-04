Nieto pide una Sección de Violencia de Género en Lucena (Córdoba) ante una comarcalización "incoherente"

El consejero de Justicia, José Antonio Nieto, en la comisión parlamentaria del 4 de marzo de 2026. - JOAQUIN CORCHERO / PARLAMENTO DE ANDALUCIA

SEVILLA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía ha reiterado al Ministerio de Justicia "que revise la comarcalización de la Jurisdicción de Violencia sobre la Mujer en la provincia de Córdoba" acordada el pasado junio, al considerarla "incoherente".

Así lo ha afirmado este miércoles, durante su comparecencia en comisión en el Parlamento de Andalucía, el consejero de Justicia, José Antonio Nieto, quien considera "imprescindible crear una sección especializada en Lucena", y así lo ha solicitado la Junta en sus alegaciones al decreto estatal, que prevé crear 95 plazas de jueces este año en Andalucía, frente a las 216 que la Administración autonómica y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) estiman necesarias.

A este respecto, Nieto ha explicado que se trata de "asuntos muy sensibles que requieren una especialización y acercar la Justicia a las víctimas". Así, ha recordado que "los propios jueces" han criticado el actual reparto de estos asuntos en Córdoba que, a su juicio, "revela un desconocimiento de la provincia".

La Sección de Violencia de Género de la capital está asumiendo los asuntos también de Lucena, Montoro y Posadas, considerando la Junta "imprescindible que Lucena cuente con su propia sección especializada, que asuma los asuntos de la localidad y de Montilla, Baena, Cabra, Puente Genil, Priego de Córdoba y Aguilar de la Frontera".

Mientras, en la capital se encargarían "de los casos de violencia sobre la mujer de Córdoba, Pozoblanco, Montoro, Posadas y Peñarroya". Se trata de "una distribución más eficiente", que "permitiría acercar la Administración de Justicia a la ciudadanía, mejorar la especialización y garantizar una respuesta más ágil y adecuada en un ámbito especialmente sensible", según ha especificado Nieto.

No obstante, el consejero ha insistido en pedir al Ministerio "una reflexión rigurosa sobre la comarcalización" de esta jurisdicción para determinar "si es una medida buena o mala, porque si es buena habría que aplicarla en todos los casos y, si es mala, en ninguna, y si la opción es comarcalizar tendremos que hacerlo de forma lógica. No vamos a permitir un sistema dual en Andalucía, en el que a unos partidos judiciales sí se les trate bien y a otros no".

El consejero ha recordado que además esta jurisdicción "ha ampliado sus competencias al asumir desde abril los delitos de violencia sexual, tras la entrada en vigor de la Ley estatal de Eficiencia del Servicio Público de Justicia de 2025. Esto ha supuesto una sobrecarga de trabajo denunciada por los jueces ante el Ministerio".

Nieto ha recordado que la Junta ha implantado, en el plazo exigido, la reforma estatal para transformar los juzgados unipersonales en tribunales de instancia con secciones y servicios comunes. "Un esfuerzo técnico y económico que la Junta ha asumido en solitario, ya que la Ley no cuenta con memoria económica. Sin recursos del Ministerio y sin crear nuevas plazas de jueces", ha incidido el consejero.

Para abordar esta transformación la Consejería ha ampliado las plantillas de funcionarios con "un centenar de nuevas plazas" y ha transformado 24 puestos genéricos en especializados en Violencia de Género ante la ampliación de competencias, y la inversión en personal, sistemas y equipos informáticos y obras en las sedes para habilitar espacios adaptados a la nueva estructura de trabajo supera los 56 millones.