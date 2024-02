Nieto tilda de "profundamente decepcionante" el discurso de Aguirre del 28F:"Mucho envoltorio y con argumentario del PP"

La portavoz de Por Andalucía afea la ausencia de Vox en el Parlamento autonómico SEVILLA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo parlamentario de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, ha calificado de "profundamente decepcionante" el discurso que ha pronunciado el presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre, este miércoles en la Cámara autonómica con ocasión del 28F. "Un texto, con mucho envoltorio, con mucha cáscara, con más Constitución que Estatuto y con mucho argumentario del PP".

Así lo ha expresado la dirigente de esta formación política en declaraciones a los medios a la finalización del acto institucional celebrado en el antiguo Hospital de las Cinco Llagas de Sevilla. "Una intervención que ha tenido mucha cáscara, mucho decorado y mucho artificio. Ha hablado de la Andalucía de la estética, del envoltorio. Algo muy del gusto del Partido Popular", ha añadido.

En opinión de Nieto, en el discurso de Aguirre "ha habido más 6 de diciembre, más Constitución, que Estatuto, que 28 de febrero, que es lo que hoy celebramos. Quienes nos sentimos herederas de un proceso luminoso que protagonizó el pueblo andaluz con la izquierda sindical y política de nuestra tierra, con una derecha que no solo no se animó a sumarse a esa movilización popular formidable, sino que la combatió".

"Este 28F celebramos la efeméride de un referéndum al que la derecha iba con el lema 'Andaluz, éste no es tu referéndum. Creo que no se puede hacer un borrado selectivo de la historia, hay que ser honestos. Y está muy bien que ahora hayan comprendido la trascendencia que tuvo para Andalucía: conquistar su autogobierno primero en las calles y luego en las urnas", ha subrayado Nieto.

La portavoz de Por Andalucía, además, ha lamentado que en la intervención de Aguirre "no haya habido ni una mujer en las muchas referencias que ha hecho el presidente, salvo la que ha hecho sobre la violencia de género. No ha habido ninguna mujer que le haya venido a la cabeza en esa Andalucía evocadora de la que ha hablado, de la gastronomía, de la música, del cine, del pensamiento", ha asegurado.

Una intervención con "mucha recomendación directamente de Génova, sobre lo que es la Constitución, sobre lo que cabe en ella, sobre cómo tiene que ser la relación entre las comunidades autónomas. El pueblo andaluz, en su referéndum, no conquistó el autogobierno para andar todo el día quejándonos, para andar todo el día pidiéndole que haga nuestro trabajo al Gobierno de España", ha apuntado Nieto.

"Andalucía conquistó el autogobierno para que nuestro Parlamento tomara las decisiones de nuestros asuntos, decidiera sobre nuestros recursos, y se pusiera en pie de igualdad, jugando un papel protagonista en España. No por ser los que más se quejan o los que más protestan de lo bien que le va a otros, sino porque asumiéramos con valentía y con mucha madurez democrática los retos que tiene nuestra sociedad por delante", ha manifestado la portavoz de Por Andalucía.

A juicio de la dirigente de la formación de izquierdas, "todo eso no ha estado en el discurso del presidente, y bien que lo lamento, porque todo eso no está en el ideario del Partido Popular. Todo eso no pertenece al acervo de la derecha andaluza, pero sí al del espacio político que representa por Andalucía, y sí a una inmensa mayoría de Andalucía, que todavía tiene pendiente desplegar muchas de sus competencias, poner a tope su estatuto y liderar los procesos fundamentales que se están viviendo en nuestro país. Este gobierno autonómico sólo está preocupado de la propaganda del envoltorio".

CRÍTICAS POR LA AUSENCIA DE VOX

Inmaculada Nieto, antes de valorar la intervención del presidente de la Cámara autonómica ha afeado la ausencia de Vox en este "día grande para Andalucía y para este Parlamento", una institución que "nació, precisamente de la decisión soberana del pueblo andaluz en el referéndum que hoy conmemoramos".

"Un desprecio a una institución de la que se sirven y en la que les permite, con su recurso y su proyección pública, que hagan política. Pero bueno, una contradicción que no puede empañar el grandísimo día que hoy tiene Andalucía por delante", ha sentenciado Nieto.