Los niveles de polen de olivos y gramíneas aumentan en Granada y se esperan concentraciones altas la próxima semana

Archivo - Olivo en floración - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

GRANADA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las floraciones de olivos y gramíneas han comenzado tal y como viene siendo habitual en estas fechas desde que la Unidad de Calidad Biológica del Aire de la Universidad de Granada (UCBA-UGR) tiene registros. Se espera que sus concentraciones alcancen niveles altos la próxima semana por lo que se alerta a las personas sensibilizadas a estos tipos polínicos a que extremen precauciones.

El polen de olivo está identificado como la primera causa de alergia en la provincia de Granada y el de gramíneas, la segunda, por lo que el porcentaje de población con sintomatología alérgica respiratoria que puede comenzar a tener problemas es el más elevado. La UCBA-UGR informa de que ambos tipos polínicos estarán presentes en el aire en concentraciones significativas al menos seis semanas.

Como medidas ante este periodo de floración intenso, se recomienda acudir al médico especialista para determinar qué tipo polínico es el que provoca síntomas alérgicos y seguir los tratamientos pautados.

Es aconsejable conocer las plantas alergénicas; utilizar mascarillas FFP2 y gafas de sol para evitar el contacto del polen en la conjuntiva de los ojos y vías respiratorias; mantener cerradas las ventanas de las viviendas, lugares de trabajo y medios de transporte; así como mantenerse informados de los niveles de polen y aprender a identificar las plantas alergénicas en la web www.polen.redugr.es