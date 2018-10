NNGG-A critica que "sólo el 1% de los universitarios andaluces se benefician de las ayudas a la Acreditación de Idiomas"

Publicado 25/10/2018 13:03:02 CET

SEVILLA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Nuevas Generaciones de Andalucía (NNGG-A), Kike Rodríguez, ha denunciado este jueves que en las tres últimas convocatorias de las ayudas a la Acreditación de Idiomas Universitarios "sólo se han beneficiado 7.334 alumnos andaluces de los más de 630.000 que cursaron los estudios, lo que representa menos del uno por ciento".

En este sentido, en un comunicado, Rodríguez ha recordado que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, anunció esta medida "como una medida estrella" aunque, según ha matizado, "se ha convertido en una 'medida estrellada' que ha contado con mucha propaganda pero con muy pocos resultados". "Se trata de una nueva estafa porque se crean expectativas a la juventud haciéndoles creer que van a recibir más ayudas y finalmente no las reciben por una convocatoria que niega oportunidades a los jóvenes", ha agregado.

El líder de NNGG de Andalucía ha puesto como ejemplo el curso 2016/2017 cuando de 213.789 alumnos sólo recibieron ayudas un total de 2.263, "lo que se traduce en que más del 80 por ciento de los fondos destinados a estas ayudas se han quedado sin ejecutar".

De este modo, ha asegurado que las universidades andaluzas "llevan más de siete años esperando un nuevo modelo de financiación", por lo que ha lamentado que se acabe la legislatura "y que todavía no hayan sido capaces de sacarlo, a pesar de haber sido fue un compromiso personal de Susana Díaz".

"Necesitamos un nuevo gobierno para Andalucía", ha sentenciado antes de señalar que la presidenta "se comprometió a acabar la legislatura con un marco de financiación estable para las universidades pero está visto que su palabra no vale para nada". "En cambio, el presidente del PP-A, Juanma Moreno, sabe que la universidad no es sólo el futuro si no también el presente de Andalucía", ha recalcado.

Finalmente, Kike Rodríguez ha destacado como compromiso del PP andaluz aumentar la ejecución presupuestaria y el número de jóvenes beneficiarios y promover la gratuidad de las pruebas terminales de acreditación de idiomas, que se convocan en las escuelas oficiales de idiomas; a la par que ha incidido en la importancia de apostar por un sistema fuerte de ayudas para los universitarios con pronto pago y "en la necesidad de garantizar un modelo de financiación estable y transparente en la gestión".