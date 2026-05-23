La noche del viernes se salda con cinco detenidos en la Feria de Córdoba

Archivo - Imagen nocturna de la Portada de la Feria de Córdoba de 2012. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 23 May. (EUROPA PRESS) -

El viernes de la Feria de Nuestra Señora de la Salud de Córdoba se ha saldado con tres detenidos por atentado contra agentes de la autoridad, uno por robo con violencia y otro más de por falsificación de monedas.

Según ha recogido el balance de actuaciones la Policía Local, consultado por Europa Press, durante dicha jornada de feria se han registrado hasta diez riñas, mientras que no ha resultado necesaria la actuación de los servicios humanitarios.

Por otra parte, la Policía Local ha concretado que han sido identificadas hasta 54 personas en la noche del viernes al sábado, al tiempo de apostillar que se ha desarrollado "sin incidencias destacadas".