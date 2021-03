Noelia Vera, sobre si sería cartel de Unidas Podemos por Andalucía: Ahora toca "el qué" y no el quién

SEVILLA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Noelia Vera, al ser preguntada este miércoles sobre si daría un paso adelante para convertirse en cartel de Unidas Podemos por Andalucía, ha respondido que "en Podemos Andalucía estamos ahora más en la tarea del qué que en el quién".

Así lo ha indicado en una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, a la pregunta de si estaría dispuesta a dar "un paso adelante" para convertirse en "cartel" de Unidas Podemos por Andalucía, la confluencia de IU y Podemos Andalucía.

Noelia Vera ha respondido que "en Podemos Andalucía estamos ahora más en la tarea del qué que en el quién", y ha agregado que el partido ha pasado "por una situación difícil en la que en lo que nos tenemos que concentrar es en tener un proyecto sólido de transformación" para la comunidad autónoma.

"Y en eso están los compañeros de IU y de Podemos", ha continuado Noelia Vera antes de matizar que "el quién es importante, y llegará, pero de momento estamos en otro punto y en otra fase".

La también diputada por Cádiz en el Congreso ha querido dejar claro que Unidas Podemos por Andalucía "presentará un gran candidato y saldrá a ganar las elecciones en Andalucía como vamos a salir a ganar" los comicios de la Comunidad de Madrid convocados para el 4 de mayo, "pero ahora lo importante es construir un proyecto sólido que ya viene trabajando desde hace muchos años", según ha abundado.

Noelia Vera ha agregado que ese proyecto en el que se trabaja debe poner "en el centro del debate las políticas de empleo que necesitamos para Andalucía, los valores feministas y el desarrollo sostenible", así como "que deje de considerar" esta región como "una comunidad de segunda". "Estamos en esa construcción, y luego el quién ya llegará cuando toque", ha resumido.

DESCARTA "CONFRONTAR" CON TERESA RODRÍGUEZ

Por otro lado, al ser cuestionada por las declaraciones que el pasado lunes realizó la ex coordinadora de Podemos Andalucía Teresa Rodríguez acerca de que el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, mostraba una "enorme inmadurez" al "aburrirse tan pronto" del cargo de vicepresidente segundo del Gobierno al que va a renunciar para concurrir a las elecciones de la Comunidad de Madrid, Noelia Vera ha respondido que "Podemos nació para gobernar, en todos los sentidos y en todos los espacios, para ser valiente, y para salir a ganar las elecciones allá donde se produzcan".

En esa línea, ha puntualizado que "la confrontación no es con Teresa Rodríguez ni con Más Madrid", sino "con la derecha, que es la que está trayendo las políticas más nefastas en un contexto de crisis sanitaria, económica y social como la que tenemos".

Noelia Vera ha dicho respetar "las opiniones de todas las personas", y cree que "no hay que perder ni un minuto en confrontar con la compañera Teresa Rodríguez". "Otra cosa", ha apostillado, "es que yo también comparta que sus comentarios puede que no aporten demasiado, y entendiera incluso que borrara sus tuits".

En todo caso, la secretaria de Estado y diputada de Unidas Podemos ha zanjado que "los adversarios de Podemos son las políticas del PP y de Vox, y no es Teresa Rodríguez", y en esa línea ha agregado que "no nos verán a Podemos perder el tiempo en otra cosa que no sea ganarle a la extrema derecha", según ha concluido.