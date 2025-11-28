La Normal celebra el II Foro de Danza en Córdoba para repensar los centros coreográficos y su papel en la cultura

Cartel del II Foro de Danza organizado por La Normal Centro Coreográfico Córdoba. - LA NORMAL CENTRO COREOGRÁFICO CÓRDOBA

La Normal Centro Coreográfico Córdoba organiza el II Foro de Danza, una jornada nacional de encuentro, diálogo y reflexión en torno al presente y el futuro de los centros coreográficos y de creación en España y que se llevará a cabo este sábado en el Centro de Creación Contemporánea de Andalucía (C3A), sede con la que La Normal mantiene una colaboración creciente en los últimos años.

Según han indicado ambas entidades en una nota conjunta, este encuentro llega tras "un segundo año de actividad especialmente significativo para La Normal", marcado por un balance "muy positivo en términos de impacto cultural, innovación y apoyo al sector".

En este sentido, han agregado que, "a pesar de encontrarse aún en proceso administrativo con el Ayuntamiento de Córdoba y su Delegación de Cultura para la adecuación de su futura sede que se espera esté lista en 2026, el centro coreográfico ha consolidado su actividad gracias a alianzas fundamentales con instituciones como la Diputación de Córdoba, la Fundación Kutxabank, el Conservatorio Profesional de Danza 'Luis del Río' y el propio C3A.

Durante este periodo, La Normal ha impulsado a creadoras y compañías a través de su programa de Residencias Artísticas, ha apoyado el talento joven andaluz mediante el ciclo formativo La Rampa y ha programado el DID25, la celebración del día internacional de la danza en Córdoba, un evento que reunió a más de 4.000 espectadores con acciones de exhibición, formación y mediación. "La ausencia temporal de sede física, lejos de ser un freno, ha permitido reforzar el contenido del proyecto, diversificar los espacios de colaboración y ampliar su presencia en la ciudad".

En este contexto, el II Foro de Danza se plantea como un espacio de reflexión colectiva sobre el rol de los centros coreográficos hoy: su sentido, su responsabilidad, sus modelos de gestión y su capacidad para generar comunidad.

Las dos mesas redondas de la mañana abordarán preguntas clave como ¿Qué es un centro coreográfico? ¿Por qué ahora? ¿Para quién? ¿Qué puede aportar a la ciudad y al sector? El debate se enmarcará en las circunstancias políticas, sociales y económicas actuales, con la intención de abrir nuevas perspectivas de trabajo y revisar prácticas que han permitido a otros centros adaptarse, sostenerse y seguir creando en un contexto inestable.

La jornada culminará con la actuación de Estévez/Paños y Compañía, reconocida por su investigación sobre el movimiento y su lenguaje híbrido entre danza contemporánea y flamenco, fundada en 2003 por Rafael Estévez y Valeriano Paños y galardonada con el Premio Nacional de Danza 2019. Presentarán 'Tríptico #2', un programa compuesto por las piezas 'Meter los pies', 'Nondedéu' y 'Silencios', perteneciente a una serie de coreografías breves diseñadas a partir de coreografías de corta y/o media duración en la que los mismos bailarines se asisten unos a otros con la voz, con la iluminación, con sus cuerpos, sus presencias y con pequeños instrumentos.

FLAMENCO CLÁSICO Y EXPRESIÓN CORPORAL

Se trata de una propuesta inspirada en el baile flamenco clásico, en la expresión corporal del cantaor que al cantar se convierte en danza, en las confluencias, diálogos e intercambios que se dan entre artistas a lo largo de la historia. Una especie de trinidad experimental y sinestésica sobre el zapateado, el cante, el baile flamenco, la danza y el silencio.

El acceso al II Foro de Danza La Normal es libre y gratuito mediante reserva previa de invitaciones en EventBrite 'https://www.eventbrite.es/e/1975400148019?aff=oddtdtcreator'. Además, se reservará un pequeño aforo específico para el acceso directo al espectáculo de Estévez-Paños y Cía también de acceso libre y gratuito mediante reserva previa en 'https://www.eventbrite.es/e/entradas-estevez-panos-y-compani...'.