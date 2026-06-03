"Normalidad" en la segunda jornada de la PAU en Andalucía, marcada por el examen de Matemáticas

Imágenes de la primera jornada de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) de 2026 en Sevilla. A 2 de junio de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los estudiantes que se examinan de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) afrontan este martes la segunda jornada de exámenes, marcada por la prueba de Matemáticas, tanto las Matemáticas II como las de Ciencias Sociales. Un examen que en los últimos años se ha visto envuelto en polémica sobre la dificultad mayor de las Matemáticas de Ciencias Sociales que las Matemáticas II (la mayoritaria entre los estudiantes que proceden del Bachillerato tecnológico). La jornada ha arrancado con normalidad, apuntan fuentes de la Consejería de Universidad a Europa Press.

Este martes será el turno también de materias como Dibujo, Latín, Griego y Física, entre otras. Este pasado lunes, el poema 'No decía palabras' de 'Los placeres prohibidos' de Luis Cernuda, un fragmento de 'El cuarto de atrás' de Carmen martín Gaite y el artículo de Manuel Vicent publicado en El País en mayo de 2025 titulado 'Las buenas maneras' marcaron el inicio de una Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en la que se realizan controles anti Inteligencia Artificial (IA) con detectores electrónicos. Este texto literario y el periodístico fueron las dos opciones que han podido escoger los estudiantes en el examen de Lengua Castellana y Literatura II.

Tras Lengua, fue el turno de Historia y Filosofía. En el examen de Historia de España las opciones han sido desde un texto de la Constitución de 1845 a un discurso de Franco ante las Cortes; en Historia de la Filosofía, los textos a analizar fueron de Nietzsche y Locke. El último examen de la mañana fue el de Lengua Extranjera.

Un total de 53.495 estudiantes de Bachillerato y Formación Profesional de Grado Superior hacen en Andalucía la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), correspondiente a la convocatoria ordinaria que se prolongará hasta el jueves, de los que 31.548 son mujeres (58,97%) y 21.947 son hombres (41,03%), lo que supone un incremento del 5,10% respecto a las 50.899 matriculaciones del pasado año y supera además el récord de 2024, cuando se registraron 51.969 inscripciones.

Según ha explicado la Junta en una nota, la Universidad de Sevilla (US) es la que más inscripciones tiene, con 12.262, lo que supone un 22,92% del total. Le siguen las de Málaga (UMA), con 9.581 (17,91%); la de Cádiz (UCA), con 7.629 (14,26%); la de Granada (UGR), con 7.373 (13,78%) y la de Córdoba (UCO), con 4.702 (8,79%). A continuación, se sitúan la de Almería (UAL), donde se evaluarán 4.075 alumnos, equivalentes al 7,62% del cómputo global; la de Jaén (UJA), con 3.508 (6,56%); la de Huelva (UHU), con 2.509 (4,69%); y la Pablo de Olavide (UPO), con 1.856 (3,47%).

Para albergar a estos aspirantes, la Comisión Coordinadora Interuniversitaria de Andalucía, encargada de la organización de este evento, ha seleccionado 138 sedes en toda Andalucía entre facultades, centros adscritos e institutos de enseñanza secundaria para acoger a los alumnos de los 1.124 centros educativos convocados a la prueba.

De las 138 sedes dispuestas, 60 están repartidas por las capitales andaluzas y las 78 restantes se ubican en el resto de los municipios de las ocho provincias, además de Ceuta (1), Melilla (2) y siete ciudades marroquíes. Así, la UAL ha habilitado nueve sedes (dos en la capital y siete en la provincia); la UCA, 16 (cuatro en la capital y 12 en la provincia); la UCO, 20 (siete en la capital y 13 en la provincia); y la UGR, 33 (13 en la capital, diez en la provincia y diez en Ceuta, Melilla y las ciudades marroquíes de Casablanca, Tánger, Tetuán, Nador, Alhucemas, Rabat y Larache).

Por su parte, la UHU ha dispuesto ocho sedes (cinco en la capital y tres en la provincia); la UJA, ocho (tres en la capital y cinco en la provincia), la UMA, 16 (siete en la capital y nueve en la provincia), la UPO, cuatro sedes en su campus, y la US, 24 (15 en la capital y nueve en la provincia).

Asimismo, la Consejería ha explicado que en esta convocatoria se continuará desplegando el nuevo sistema de evaluación implantado en la edición del curso pasado, en el que se establecía un enfoque más competencial y unos criterios de corrección mínimos comunes para todas las comunidades autónomas. Con carácter general, se incrementará la horquilla del 20-25% de preguntas de ese tipo establecida el año pasado, aunque los porcentajes variarán dependiendo de cada asignatura, siguiendo las orientaciones propuestas por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE).

También se evaluará en todos los ejercicios de todas las materias la corrección ortográfica, gramatical y léxica, con el fin de valorar la capacidad expresiva de los estudiantes. Para ello se tendrá en cuenta la grafía, las tildes y la puntuación, así como la coherencia del texto o la presentación. No obstante, ese criterio seguirá penalizando más en las materias lingüísticas que en las que no lo son.

La duración de los exámenes se mantiene como en cursos anteriores: 90 minutos para cada uno de ellos, con descanso entre pruebas consecutivas de, como mínimo, 30 minutos. Las evaluaciones comenzarán a las 8,30 horas todas las jornadas, aunque el alumno ya deberá estar presente en su centro de referencia a las 8,00 horas para la citación.

DETECTORES DE USO DE IA

Para el desarrollo equitativo de la PAU, las universidades públicas andaluzas en coordinación con la Junta han determinado que, para "articular de la manera más garantista posible" la celebración de la Selectividad en el Distrito Único Andaluz, van a llevarse a cabo "barridos selectivos" para la detección del uso de dispositivos electrónicos y de transmisión de datos durante la prueba, con especial incidencia en la IA.

Desde el Distrito Único Andaluz se recuerda que el empleo de los detectores se realizará "de acuerdo con las pautas recogidas en el documento 'Normativa y Organización. Prueba de Acceso a la Universidad y Pruebas de Admisión de la Comisión Coordinadora Interuniversitaria de Andalucía para el curso 25/26".

En este sentido, se indica que la normativa de la PAU en Andalucía prohíbe la utilización o tenencia de teléfonos móviles, dispositivos de transmisión o almacenamiento de información, audífonos inteligentes, relojes electrónicos u otros elementos análogos salvo prescripción médica.