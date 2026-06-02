Moreno desea suerte a estudiantes que se examinan de la PAU: "Seréis protagonistas de la Andalucía líder que queremos"

Jóvenes se presentan este martes a la PAU - AYUNTAMIENTO DE OSUNA

SEVILLA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente en funciones de la Junta, Juanma Moreno, ha deseado "mucha suerte" a los más de 53.000 estudiantes que se examinan desde este martes de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en toda Andalucía.

"La más numerosa de la historia", ha indicado Juanma Moreno este martes en su cuenta en la red social X sobre el número de estudiantes que se presentan.

"Han sido meses de apuntes, estudio, constancia y esfuerzo. Confiad en vosotros y perseguid vuestros sueños", ha trasladado Moreno a estos jóvenes, apuntando que serán los "protagonistas de la Andalucía líder que queremos". "¡A por todas!", ha expresado.

Por su parte, la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, también ha deseado "mucha suerte" a todos los jóvenes que se presentan a la PAU: "Son días de esfuerzo y dedicación, que suponen un paso fundamental hacía una nueva etapa en vuestras trayectorias educativas".

"Confiad en vuestras capacidades y en todo lo que habéis aprendido", ha trasladado Montero a los estudiantes, en su cuenta en la red social X. "¡Ánimo, fuera nervios y a por ello!", ha apuntado.