Nueva fase en la búsqueda del hombre desaparecido en Churriana (Granada) tras batidas por más de 11 kilómetros cuadrados

Dispositivo de búsqueda que ha trabajado durante tres jornadas con batidas para intentar localizar al desaparecido. Desde este miércoles ya no se realizarán búsquedas con voluntarios. - AYUNTAMIENTO DE CHURRIANA DE LA VEGA

CHURRIANA DE LA VEGA (GRANADA), 5 (EUROPA PRESS)

La búsqueda de Jesús Cantero, el hombre de Churriana de la Vega (Granada) de 66 años, diabético y con Alzhéimer del que no se sabe nada desde el pasado sábado, entra desde este miércoles en una nueva fase tras tres jornadas de dispositivo especial coordinado por la Guardia Civil con la colaboración de Policía Local, agrupaciones de Protección Civil, el Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA) y cientos de voluntarios que han cubierto en distintas batidas alrededor de 11,4 kilómetros cuadrados sin resultado.

Así lo ha anunciado este martes el alcalde de esta localidad del área metropolitana, Antonio Narváez, que ha especificado que el dispositivo de búsqueda con voluntarios concluye, de tal forma que la búsqueda continuará a partir de ahora conforme a los protocolos y a la planificación operativa establecidos para este tipo de situaciones y también con la coordinación de la Guardia Civil.

El regidor también expone que la Policía Local y Protección Civil de Churriana de la Vega continuarán colaborando en todas aquellas actuaciones en las que sean requeridas, al igual que el Ayuntamiento seguirá poniendo a disposición del operativo todos los medios y recursos municipales que resulten necesarios.

"Queremos reiterar nuestro más profundo agradecimiento a todas las personas que han colaborado durante estos días. La respuesta de nuestros vecinos, de los voluntarios, de los cuerpos y fuerzas de seguridad, de los servicios de emergencia y de todas las administraciones implicadas ha sido un auténtico ejemplo de solidaridad, compromiso y generosidad", ha señalado el alcalde de Churriana de la Vega.

El caso de la desaparición de Jesús Cantero Contreras se considera de alta vulnerabilidad, ya que este varón de 66 años precisa de medicación al ser diabético y padecer Alzhéimer. La última vez que se le vio, el sábado por la mañana cuando iba a una administración de lotería, vestía camisa azul, pantalón corto marrón y deportivas rojas.

Jesús es de complexión normal, pelo canoso y con barba poco poblada, ojos marrones, 1,78 de altura y de entre 75 y 80 kilos, y suele frecuentar tanto Churriana como el pueblo vecino de Las Gabias, en cuyo término municipal también se le viene buscando.