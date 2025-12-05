La nueva ruta aérea entre Granada y Santander ofrecerá más de 25.000 plazas y 140 vuelos en 2026

Vuelo inaugural de la ruta Santander-Granada, con el presidente de la institución provincial granadina, Francis Rodríguez, en el centro - DIPUTACIÓN DE GRANADA

CHAUCHINA (GRANADA), 5 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, ha realizado este viernes el viaje del vuelo inaugural de la nueva conexión aérea Granada-Santander, una ruta impulsada por la institución provincial en colaboración con el Gobierno de Cantabria. Operada por Volotea y estrenada con 120 pasajeros, esta conexión anual supone una mejora para la conectividad nacional de la provincia, ofreciendo más de 25.000 plazas y 140 vuelos programados en 2026.

La línea representa "un salto cualitativo en la movilidad entre el sur y el norte de España a la que se suman otros destinos como Asturias o Bilbao", según ha informado la Diputación en una nota de prensa este viernes tras la inauguración del vuelo en el Aeropuerto Federico García Lorca Granada Jaén, en término municipal de Chauchina, en el área metropolitana granadina.

Rodríguez ha destacado que esta conexión "es fruto del compromiso desde el primer minuto del gobierno de la Diputación para mejorar la movilidad y la conectividad de la provincia con la puesta en marcha de diferentes líneas de trabajo que están viendo ya la luz con la generación de nuevas oportunidades turísticas, culturales y económicas entre territorios".

En este sentido, ha valorado que la ruta "vuelve a unir a Granada con este punto del norte de España en condiciones óptimas y con una mayor disponibilidad de plazas registrada hasta ahora", reforzando así la presencia de la provincia en corredores aéreos estratégicos; a la que se sumará una nueva conexión internacional en 13 días con Francia.

Con esta programación, la conexión Granada-Santander funcionará inicialmente con dos vuelos semanales, los martes y los viernes, hasta el 6 de enero, reanudándose posteriormente a partir del 27 de marzo y manteniéndose activa hasta el 23 de junio. El segundo periodo operativo se desarrollará entre el 8 de septiembre y el 23 de octubre, lo que permitirá garantizar la continuidad de la ruta durante los principales meses de actividad turística y de mayor demanda.

Rodríguez ha anunciado también la puesta en marcha de un plan de acción promocional en Cantabria, diseñado para reforzar la visibilidad de la provincia en el norte de España y atraer nuevos visitantes mediante campañas en medios de comunicación y soportes físicos. "Tenemos mucho que ofrecer y que contar. Granada es un destino excepcional: contamos con la mejor estación de esquí del sur de Europa a muy pocos kilómetros de la Costa Tropical, lo que nos permite ofrecer nieve y playa en un mismo viaje; y un patrimonio único que este año se ha visto reforzado con hitos como la adquisición del Castillo de La Calahorra", ha señalado. Este plan se complementará con actuaciones promocionales en la propia provincia orientadas a consolidar el flujo de viajeros en ambas direcciones y maximizar el impacto de la nueva conexión aérea.

La Diputación de Granada reafirma así su compromiso con la mejora de la conectividad de la provincia y con la apertura de nuevas oportunidades económicas, turísticas y culturales que contribuyan al desarrollo de la provincia, según ha enfatizado Rodríguez, quien, preguntado por los medios, ha señalado que la línea de actuación de la institución que preside es "clara" al respecto.

COLABORACIÓN ENTRE INSTITUCIONES

"Nosotros no vamos a parar" en tanto "tenemos claro que tenemos que seguir buscando conexiones" con "interés en buscar más vuelos internacionales, como el de Oporto (Portugal), como otros destinos y también" nacionales. "Pero es muy importante colaborar, y vuelvo a insistir, este vuelo es fruto del resultado de colaborar la administración del Gobierno de Cantabria" con la de la Diputación de Granada, ha aseverado Rodríguez.

En este contexto, el presidente de la institución provincial granadina ha hecho referencia a que, "si la Diputación de Jaén echara una mano y también aceptara la mano tendida que ya ha hecho" la de Granada "en varias ocasiones, conseguiríamos, en lugar de traer dos vuelos en este mes" que "quizá hubieran venido tres".