Nuevas Generaciones de Jaén celebra un Foro sectorial de turismo y analizan la problemática del precio de la vivienda

Encuentro de las Nuevas Generaciones de Jaén en un Foro sectorial de turismo.

JAÉN 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

Nuevas Generaciones de Jaén ha celebrado un Foro sectorial de turismo en el que analizaron las dificultades que experimentan los jóvenes en torno al precio de la vivienda. Han contado con la participación del coordinador provincial de turismo del PP de Jaén, José Ayala, y el coordinador de turismo del PP de Baeza, Jose Antonio Jiménez, pues ha sido la ciudad patrimonio de la Humanidad la que ha acogido este encuentro "muy revelador para los jóvenes", según el presidente provincial de NNGG de Jaén, Gabriel Perales.

Según ha detallado la formación en una nota, ha sido un foro "muy fructífero" porque "obtuvimos claves en dos aspectos muy importantes para nosotros, el empleo y la vivienda".

En concreto, por un lado, se analizaron las oportunidades de emprendimiento que el turismo puede ofrecerles a los jóvenes en la provincia y en ciudades turísticas como Baeza.

Al mismo tiempo, se abordó la problemática del precio de la vivienda "que la hace inaccesible para muchos de nosotros", ha dicho Perales, y cómo afectan las viviendas de alquiler turístico y de uso vacacional al precio de la vivienda y, por tanto, su "incidencia en nuestra emancipación", ha concluido.