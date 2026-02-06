Nuevas Generaciones valora "las oportunidades laborales" de los jóvenes de Jaén con el programa Activa-T

Archivo - El presidente provincial de NNGG en Jaén, Gabriel Perales. - PP DE JAÉN - Archivo

JAÉN 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Nuevas Generaciones ha valorado los 12,4 millones de euros que ha destinado la Junta de Andalucía a los ayuntamientos de la provincia y a seis ELA para contratar con el programa Activa-T a un total de 1.042 jóvenes jiennenses de entre 18 y 29 años, lo que supone "oportunidades laborales" para la juventud.

Para el presidente provincial de Nuevas Generaciones de Jaén, Gabriel Perales, esta cuantía y este programa evidencia que los jóvenes son "una prioridad para el Gobierno andaluz y eso es una verdad indiscutible".

Según Perales, el Activa-T Joven es el sexto plan de empleo que impulsa el Gobierno andaluz en Jaén "lo que suman un total de 73 millones". Esto ha permitido que se hayan contratado a casi 7.000 jóvenes de la provincia de Jaén que "han tenido una oportunidad laboral gracias al Gobierno andaluz".

Perales ha apuntado que el paro entre los jóvenes, es elevado en Andalucía y "queda mucho camino por andar", pero ahora se cuenta con un "Gobierno que se esfuerza por acabar con ese mal endémico entre los jóvenes", y prueba de ello, según el dirigente popular, es este programa Activa-T joven.