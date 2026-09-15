Las nuevas ordenanzas fiscales de Granada aplicarán bonificaciones al comercio, la cultura y los cambios de caldera

Archivo - La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo. - Álex Cámara - Europa Press - Archivo

GRANADA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha presentado la propuesta de modificación de las ordenanzas fiscales para 2027, con nuevas bonificaciones dirigidas al comercio, la actividad cultural y la sustitución de calderas contaminantes, así como a favorecer la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos y adaptar la tasa de residuos municipales a la normativa impuesta por el Gobierno de España.

Carazo ha subrayado que esta transformación administrativa y la recuperación de las cuentas municipales deben tener una repercusión directa en la vida de la ciudad. "Nos comprometimos a mejorar la gestión del Ayuntamiento y a reducir la presión fiscal, y estamos dando pasos para cumplirlo. Lo hacemos con prudencia, porque la situación económica que heredamos era muy difícil, pero con la determinación de que cada avance en la mejora de la situación económica del Consistorio llegue a los granadinos", ha señalado.

"Queremos ayudar a las familias, a los autónomos y a quienes quieren poner en marcha un proyecto en Granada y con estas ordenanzas se beneficia al comercio tradicional, a la actividad empresarial asociada a la cultura y seguimos dando pasos para una Granada más sostenible y saludable", ha subrayado.

Las nuevas bonificaciones se suman a las aprobadas el año pasado en relación con la compra, el alquiler y la rehabilitación de viviendas. "Queremos un Ayuntamiento que facilite las cosas, que acompañe a los vecinos y que responda a lo que necesita Granada hoy. Revisar las ordenanzas también es gestionar mejor, porque una norma actualizada puede ayudar a reformar una vivienda, abrir un negocio o sacar adelante una iniciativa que llevaba demasiado tiempo esperando", ha añadido la alcaldesa.

BONIFICACIONES EN IBI PARA AYUDA A SUSTITUIR CALDERAS

La modificación de la Ordenanza Fiscal número 3, reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, plantea una bonificación del 10% de la cuota íntegra del IBI durante tres años para quienes sustituyan calderas que utilicen combustibles contaminantes por sistemas de aerotermia.

La medida pretende contribuir a la mejora de la calidad del aire y a la eficiencia energética de los inmuebles, ayudando a compensar el coste de renovar estas instalaciones. Podrán acogerse inmuebles de cualquier uso catastral, incluidas las viviendas habituales, las destinadas al alquiler y los locales donde se desarrollen actividades económicas.

El importe acumulado de la bonificación durante los tres años no podrá superar el 33% del coste de sustitución de la caldera. El beneficio fiscal comenzará a aplicarse en el ejercicio siguiente al cambio de la instalación. De este modo, quienes realicen la sustitución en 2027 podrán disfrutarlo a partir de 2028, mientras que quienes la lleven a cabo en 2028 comenzarán a beneficiarse en 2029.

"Mejorar el aire que respiramos requiere actuar en distintos ámbitos y uno de ellos son las instalaciones de calefacción. Sabemos que cambiar una caldera supone un esfuerzo económico para muchas familias y negocios, y queremos ayudarles a dar ese paso hacia sistemas más eficientes. Cuidar Granada también es facilitar que nuestros vecinos puedan contribuir a una ciudad más saludable", ha explicado Carazo.

También para mejorar la sostenibilidad y la calidad del aire, esta ordenanza incorpora, además, una segunda bonificación del 25% del ICIO correspondiente a las instalaciones y obras necesarias para implantar puntos de recarga de vehículos eléctricos. Con ella, el Ayuntamiento pretende apoyar una movilidad más sostenible y contribuir a la mejora de la calidad ambiental.

APOYO AL COMERCIO Y A LA ACTIVIDAD CULTURAL EN LOS BARRIOS

Por su parte, la modificación de la Ordenanza Fiscal número 4, reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, incorpora una bonificación del 25% de la cuota íntegra del ICIO para las construcciones, instalaciones y obras realizadas en locales directamente destinados a determinadas actividades culturales y comerciales.

En cuanto al comercio, podrán acogerse los establecimientos permanentes dedicados a la venta al por menor de productos alimenticios, bebidas y de productos industriales no alimenticios.

En el ámbito cultural, la propuesta comprende a pintores, escultores, ceramistas, artesanos, grabadores y similares; restauradores de obras de arte; escritores y guionistas; otros profesionales relacionados con actividades artísticas y culturales no clasificados en la sección tercera de las tarifas del IAE, así como bibliotecas y museos.

Marifrán Carazo ha destacado que "tal y como ya recoge nuestro 'Bid Book' para la Capitalidad, esta iniciativa parte del interés porque Granada sea la ciudad designada como capital europea de la cultura para 2031, pero no para quedarse de manera temporal, sino que se mantenga en el tiempo y que pase a formar parte del legado que este proyecto va a dejar en nuestra ciudad".

Carazo ha vinculado este incentivo con la apuesta decidida del Ayuntamiento por la cultura y su extensión a todos los distritos, en el contexto de Granada 2031. La medida busca consolidar el tejido cultural, favorecer que los profesionales desarrollen su actividad en la ciudad y apoyar al pequeño comercio, con una vocación de permanencia que va más allá de la candidatura a Capital Europea de la Cultura.

"Granada 2031 también se construye ayudando a quien quiere abrir un taller, desarrollar su actividad artística o mantener un pequeño comercio. Queremos que nuestros creadores encuentren aquí oportunidades para quedarse y que otros profesionales elijan Granada para establecerse. Esa actividad tiene que llegar a todos los distritos, porque la cultura forma parte de la vida de nuestros barrios", ha destacado.

La alcaldesa ha incidido en que el objetivo es dejar un tejido cultural más fuerte y con mayores oportunidades. "Nuestra apuesta por la cultura tiene que acompañar a quienes la hacen posible cada día. Y lo mismo ocurre con el comercio de cercanía, que da vida a nuestras calles y al que tendemos la mano facilitando la reforma y mejora de sus locales", ha añadido.

Por último, Carazo ha expuesto que "estamos revisando las normas para que respondan a la Granada de hoy, con ayudas concretas para familias y negocios, con oportunidades para la cultura y con una administración que facilite las cosas. Queremos que la mejora de la gestión se note en la vida de los granadinos".