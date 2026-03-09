El nuevo CATE acogió el año pasado a los 85 inmigrantes llegados en patera a Motril (Granada)

Archivo - Inmigrantes llegados al puerto de Motril (Granada) en 2017. Archivo. - EUROPA PRESS/ARMADA - Archivo

GRANADA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El nuevo Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de Motril (Granada) acogió el año pasado a los 85 inmigrantes que llegaron a bordo de pateras a la costa granadina, la cifra más baja hasta la fecha.

De hecho, la puesta en funcionamiento de estas instalaciones a mediados del año pasado, y el cierre de las anteriores --que presentaban deficiencias-- ha coincidido con la cifra más baja de inmigración irregular llegada a las costas de Granada de la serie histórica, iniciada en 2006.

Así se desprende de los datos que maneja el Ministerio del Interior, consultados por Europa Press, que confirman el drástico descenso de inmigrantes que tratan de alcanzar suelo español por esta ruta después de dos años de sucesivas bajadas exponenciales.

Así, si en 2023 se contabilizaron 1.887 inmigrantes trasladados a la dársena granadina; en 2024 fueron 718 y ya en 2025 la cifra bajó hasta los 85.

Las primeras pateras no llegaron el año pasado hasta prácticamente el mes de junio a Motril, con lo que el nuevo CATE no fue usado hasta esas fechas, y en el presente ejercicio todavía no se ha registrado ninguna.

El año de la serie histórica en que más inmigrantes irregulares llegaron a la costa granadina fue 2018, con un total de 9.428. Aunque en 2019 la cifra comenzó a descender siguió siendo notable, con un total de 3.866 'sin papeles'.

Las antiguas instalaciones del anterior CATE fueron cerradas porque ya no reunían las necesarias condiciones para atender a los inmigrantes y para que los agentes pudieran cumplir con su labor, siendo sustituido el año pasado por el nuevo.