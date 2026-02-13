Nuevo contratiempo en la licitación del contrato de operaciones del tranvía de Jaén con la exclusión de la UTE de Avanza

Archivo - Una unidad del tranvía de Jaén en cocheras. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

JAÉN 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La licitación del contrato de operaciones del tranvía de Jaén ha sufrido un nuevo contratiempo con la exclusión de la UTE Avanza Movilidad Integral SL Avanza Tren SA, que se había planteado como adjudicataria una vez que se revocó la inicialmente propuesta (la UTE de Alsa, concesionaria del autobús urbano en la ciudad).

En concreto, en este caso se descarta porque, a la fecha de finalización del plazo para que subsanara los defectos u omisiones advertidos en la documentación previa a la adjudicación, "la empresa Avanza Movilidad Integral SL no disponía de Plan de Igualdad inscrito en el Registro laboral correspondiente ni habían transcurrido tres meses o más desde la presentación de la solicitud de inscripción, conforme a lo exigido en la cláusula 10.7.2.h del PCAP", según se recoge el acta de la mesa de contratación publicada en la plataforma de la Junta.

En este documento, consultado por Europa Press, se explica que el plan de igualdad "había finalizado su vigencia el día 31 de diciembre de 2025" y "se aporta un nuevo Plan de Igualdad, aprobado con fecha 30 de diciembre de 2025 y con una vigencia de seis meses". Sin embargo, "no se acredita su inscripción en el Regcon --Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo), aunque se aporta una solicitud de inscripción de fecha 29 de enero de 2026".

En el acta se añade que, consultado el Regcon, "consta su inscripción en fecha 4 de febrero de 2026, por tanto, fuera del plazo de subsanación e, incluso, siendo posterior a la fecha inicialmente prevista para la celebración de la mesa de contratación", que se retrasó unos días (al 10 de febrero) ante el aviso de un "posible fallo de la notificación".

Así las cosas, la mesa de contratación acuerda "excluir a la UTE Avanza Movilidad Integral SL Avanza Tren SA del presente expediente de contratación". Además, dispone "recabar la documentación previa a la adjudicación a la licitadora clasificada como siguiente mejor oferta" de acuerdo al orden reflejado en el acta correspondiente a la sesión del 4 de noviembre de 2025.

CRITERIOS TÉCNICOS Y LEGALES

Por su parte, desde la Consejería de Fomento se ha señalado que "la decisión de esta exclusión no la adopta el Gobierno andaluz, sino un órgano administrativo colegiado que vela por la transparencia y legalidad de los procedimientos de contratación, siguiendo siempre criterios técnicos y legales, según la Ley de Contratos del Sector Público".

"La mesa ya ha requerido la documentación al tercer candidato, la UTE Ruiz-Barranqueiro, y esperamos cumpla con toda la documentación requerida. Somos los primeros que queremos que este proceso se resuelva para poner en servicio el tranvía", han indicado este viernes a Europa Press desde el departamento que dirige Rocío Díaz.

Se ha referido, así, a la UTE Empresa Ruiz SA Barraqueiro, SGPS SA, que presentó una propuesta por valor de 10.935.794,75 euros (IVA excluido), según la citada acta acta de noviembre. Obtuvo la tercera mejor puntuación entre las cuatro ofertas que se presentaron a la licitación de este contrato de servicios de operaciones del tranvía de Jaén, que ve de nuevo retrasada su adjudicación con respecto a las previsiones autonómicas.

SEGUNDO DESCARTE

El procedimiento, de hecho, estuvo suspendido de forma cautelar en enero ante el recurso que la UTE Nex Continental Holdings SLU Alsa Ferrocarril SAU National Express Rail Gmbh presentó ante el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta (Tarcja). Reclamaba anular de la decisión de revocar la propuesta para adjudicarse el contrato (por 10,8 millones) por no entregar una documentación y presentarla "fuera del plazo concedido para la subsanación".

El Tarcja, no obstante, ratificó la decisión de la mesa de contratación de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda. De este modo, el 20 de enero se levantó esa suspensión y el proceso siguió para analizar la documentación presentada por la segunda mejor oferta para proceder a su adjudicación.

Era la de la UTE Avanza Movilidad Integral SL Avanza Tren SA (por 13,5 millones de euros), que, finalmente, ha sido excluida también de la licitación por no disponer en tiempo y forma de Plan de Igualdad.

BLOQUES

El contrato de servicios de operacines se divide en tres bloques. El primero está centrado en la operación del sistema e incluye la conducción de tranvías, atención al cliente, inspección, planificación, gestión del billetaje, limpieza, seguridad y vigilancia, gestión del aparcamiento disuasorio.

El segundo bloque corresponde a la coordinación operacional del mantenimiento, con tareas como supervisión de contratistas, uso del Sistema de Gestión del Mantenimiento (GMAO), el control de la documentación técnica y el apoyo técnico a la Administración.

Por último, la atención al cliente y el control del fraude forman parte del tercer bloque, en el que figura la gestión de oficinas de atención al usuario, encuestas de satisfacción, campañas de concienciación y control de fraude.

El tranvía de Jaén --que no ha funcionado más allá de en pruebas desde su implantación en la primavera de 2011-- tiene un trazado de 4,78 kilómetros, que discurren íntegramente en superficie con vía doble banalizada. Está dotado con señalización lateral luminosa y circulación en modo marcha a la vista con sistema de prioridad semafórica en todos los cruces. A lo largo del itinerario se distribuyen diez paradas, así como un depósito para el material rodante.