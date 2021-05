El nuevo portavoz de Vox afea a Moreno que restrinja derechos de andaluces: Se le acabó "el comodín de Sánchez"

SEVILLA, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El nuevo portavoz parlamentario de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ha estrenado este jueves dicha condición en el Pleno de la Cámara afeando al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que tome medidas de restricción de derechos fundamentales de los andaluces para combatir la pandemia de Covid-19, y le ha avisado de que "ya no puede utilizar el comodín" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, una vez que ha decaído el estado de alarma decretado por la pandemia.

Así se lo ha trasladado Manuel Gavira a Juanma Moreno en la primera sesión de control al Gobierno andaluz en el Pleno del Parlamento en la que ha ejercido como portavoz de Vox en sustitución de Alejandro Hernández, a quien ha dedicado sus primeras palabras, de "agradecimiento y reconocimiento" por su labor durante la legislatura.

Tras defender que "lo importante en Vox no es el mensajero, sino el mensaje que queremos trasladar en cualquier parte de España, y que sea siempre el mismo", Gavira ha centrado su intervención en el estado de alarma y en las restricciones de derechos adoptadas en el transcurso de la pandemia para limitar los contagios.

El portavoz de Vox ha aseverado que el estado de alarma ha terminado "con la mayor dejación de funciones de la historia de la democracia en España, permitiendo que las comunidades autónomas se apropien y manoseen los derechos fundamentales de los ciudadanos", al tiempo que ha subrayado que Pedro Sánchez "ya no está por medio" y desde la Junta "no pueden utilizar el comodín de Sánchez", sin el que "van a estar incómodos", según ha augurado.

En esa línea, el representante de Vox ha criticado que por parte del Gobierno de PP y Ciudadanos (Cs) han estado "haciendo el juego sucio" al jefe del Ejecutivo, y "han pretendido lograr un equilibrio entre lo económico y lo sanitario" que en Andalucía "no es posible", porque las políticas de los gobiernos anteriores han lastrado "el potencial" de la comunidad autónoma, según ha sostenido.

Gavira ha aseverado que "Andalucía no es Madrid", y "va a salir peor de esta pandemia", y "por eso no podemos consentir ni permitir medidas que restrinjan derechos fundamentales de los andaluces", que "lo único que quieren es trabajar con libertad y seguridad", según ha abundado el portavoz de Vox, que ha querido aclarar que una cosa es el establecimiento de "controles" para evitar contagios y otra "evitar que se trabaje en libertad", que es lo que rechaza su partido.

MORENO DEFIENDE QUE LA JUNTA HA BUSCADO PRESERVAR VIDAS ANTE TODO

Por su parte, el presidente de la Junta, que ha comenzado su réplica dando la bienvenida a Gavira como portavoz de Vox y deseándole "suerte en su cometido", así como agradeciendo a Alejandro Hernández la labor realizada como portavoz y la "disposición plena que ha tenido al entendimiento" con el Gobierno andaluz, ha negado que el Ejecutivo que él preside haya hecho algún "juego sucio" o que "utilice" a Pedro Sánchez.

Moreno ha aseverado que la Junta se ha centrado en tratar de "preservar la vida" de los andaluces, tras lo que ha criticado que se ha pasado a un "estado de confusión" tras el fin de un estado de alarma con el que, según ha reconocido, fue "crítico", porque "se impuso de manera unilateral", al igual que ahora se ha retirado, "sin consenso, acuerdo ni diálogo con las comunidades autónomas", según ha denunciado.

Moreno ha incidido en que por parte de las comunidades ya habían advertido al Gobierno de España de que "iba a pasar lo que está pasando", como que "un mismo tribunal, pero dos salas distintas, toman decisiones opuestas sobre temas similares", aludiendo a las resoluciones dispares del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) recientes sobre los confinamientos perimetrales solicitados por la Junta tras el fin del estado de alarma.

El presidente de la Junta ha señalado que Sánchez "tenía dos opciones", que pasaban por "alargar el estado de alarma al menos cinco semanas o, la más razonable y sensata de todas, aprovechar y hacer una normativa alternativa" que permitiera a las comunidades autónomas tomar decisiones sin el estado de alarma.

"Nada de esto se ha hecho y, por tanto, parece que el Gobierno ha llegado a destiempo, sin convencer a nadie y actuando con una alarmante improvisación en la lucha contra la pandemia", ha lamentado Moreno antes de agregar que, "desde nuestras competencias", la Junta va a tratar de hacer todo lo que pueda para preservar la salud de los andaluces y reactivar la economía.

VOX DEFIENDE EL "DERECHO AL TRABAJO"

Ante ello, el portavoz de Vox ha insistido en avisar a Moreno de que desde su partido, "igual que hicimos a nivel nacional, combatiremos cualquier resolución del gobierno autonómico que sea en España" que pasen por "limitaciones a la actividad económica o el derecho al trabajo", como cierres de horarios o toques de queda, según ha abundado, subrayando que a su grupo le resultó "inadmisible" que el Gobierno de Sánchez "restringiese los derechos fundamentales", e "igual que lo combatimos allí lo vamos a combatir aquí".

Manuel Gavira ha concluido aseverando que "en Andalucía no podemos jugar con estas cuestiones porque nos lastran", porque "ya venimos con una carga de hace muchos años que impide nuestro crecimiento económico".

Juanma Moreno ha replicado al portavoz de Vox que a su gobierno no le motiva limitar la actividad económica, pero que ante una pandemia que se lleva por delante "la vida de miles" de personas y hace enfermar a decenas de miles, generando un "problema gravísimo" de salud pública, no quedaba otra que "utilizar los medios a nuestro alcance", que, mientras no ha habido vacuna, han sido "limitar la movilidad y el contagio", según ha argumentado.

Moreno ha aseverado que "no existe economía sin salud", porque "si no hay salud no hay economía porque no se puede funcionar con normalidad", y en esa línea ha incidido en que "el primer objetivo es preservar la salud, que es lo que nos hemos marcado todo el mundo", si bien la Junta ha intentado llevar a cabo "un equilibrio fino, delicado, con la economía lo mejor que hemos podido, dentro de las circunstancias que hemos vivido", según ha añadido.

El presidente de la Junta ha advertido al portavoz de Vox de que no está de acuerdo "con un estado de alarma a la carta", que no le parece "razonable", y ha insistido en señalar que lo que "simplemente" pide al Gobierno de España es "que gobierne", lo que significa "liderar, coordinar, planificar", según ha abundado Moreno antes de concluir que, "mientras tanto, Andalucía, con sus competencias y responsabilidad, hará todo lo posible por proteger a la población y reactivar la economía".