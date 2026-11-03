El nuevo presidente de las Ciudades Patrimonio Mundial impulsará la habitabilidad y la preservación de cascos históricos

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, durante su comparecencia ante los medios de comunicación. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, en su condición de nuevo presidente de la Organización de Ciudades Patrimonio Mundial (OCPM), ha anunciado este martes que durante su mandato dará un impulso prioritario a la habitabilidad y a la búsqueda de financiación para la preservación de los cascos históricos de las Ciudades Patrimonio Mundial.

Bellido ha valorado la responsabilidad que asume como "un orgullo para Córdoba", al "recuperar el lugar que nos corresponde de liderazgo en el marco de las ciudades patrimonio", al tiempo que ha subrayado que esta designación, "no solo es una cuestión de prestigio o de marca internacional", sino una "oportunidad enorme" para situar el foco en la calidad de vida urbana.

El alcalde ha explicado que la dirección de la OCPM, cuyo nombramiento emana de la votación del Consejo de Administración en el marco del Congreso Mundial celebrado en Marrakech (Marruecos) celebrado la pasada semana, servirá para reactivar programas concretos entre redes de ciudades.

A este respecto, ha recordado que en mandatos anteriores se ha trabajado sobre materias específicas, como la movilidad, y mediante acuerdos bilatelares, buscando que este nuevo periodo sirva para consolidar y avanzar en esas dinámicas de trabajo conjunto.

Entre las prioridades inmediatas, Bellido ha destacado el desarrollo de planes de salvaguarda, emergencia y seguridad en torno a los bienes históricos. En este ámbito, el alcalde ha resaltado el "mucho eco" obtenido en el congreso por la presentación del jefe del Servicio de Extinción de Incendios de Córdoba, Daniel Muñoz, quien expuso las medidas preventivas y el trabajo de años en la Mezquita-Catedral. Bellido ha asegurado que Córdoba "tratará de traer" eventos de la OCMP a la ciudad para liderar la cooperación interurbana en prevención de riesgos.

Además, la nueva presidencia fomentará la búsqueda de mecanismos y elementos de financiación para la conservación y mantenimiento del patrimonio histórico. En concreto, el alcalde ha mencionado el modelo aplicado en la ciudad de Baeza (Jaén) a través de una organización dedicada altruistamente a la captación de fondos, una práctica que "ha funcionado perfectamente" y que se pretende "expandir" a otras urbes de la red para beneficio mutuo y de la propia capital cordobesa.

Otro de los grandes proyectos del mandato será la creación de un Observatorio de la Habitabilidad, diseñado para aportar una "voz fuerte y única", como única entidad mundial que agrupa de manera exclusiva a Ciudades Patrimonio. Este organismo permitirá evaluar y analizar cuestiones clave, como "la situación de la vivienda, las dinámicas del turismo, la movilidad y, en definitiva, la calidad de vida de los vecinos de los conjuntos históricos".

A nivel internacional, el nuevo presidente de la OCPM ha recalcado las "puertas" que se abren para la diplomacia urbana tras los encuentros bilaterales mantenidos durante los cinco días de asamblea y consejo en Marrakech. En ese marco, Córdoba ha recibido propuestas formales de colaboración con Marrakech, así como con ciudades de Mauritania y Senegal, país presente en el propio Consejo de Administración a través de Saint-Louis. Bellido ha afirmado que todas estas vías de cooperación directa se estudiarán "con mucho cariño y mucha responsabilidad".

La candidatura liderada por Córdoba resultó la más votada y la única postulada para ejercer la presidencia del órgano rector de la OCPM hasta el próximo Congreso Mundial, fijado para 2028. En el nuevo Consejo de Administración acompañan a la capital cordobesa la ciudad de Dubrovnik (Croacia) en la vicepresidencia, además de Quebec (Canada), Angra do Heroismo (Portugal), San Luís de Potosí (México), Luxemburgo (Luxemburdo), Bruselas (Bélgica), Visby (Suecia), Gyeongjou (Corea del Sur) y la mencionada Saint-Louis.