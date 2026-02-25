El nuevo Registro Único expulsa del mercado el 14,5% de viviendas que cumplían la normativa autonómica, según Avvapro

Archivo - Caja de seguridad para las llaves de una piso de alquiler turístico. Imagen de Archivo - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

SEVILLA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Viviendas y Apartamentos Turísticos de Andalucía (Avvapro) ha subrayado este miércoles en Sevilla el "grave impacto" del nuevo Registro Único estatal sobre la oferta legal de vivienda turística en la comunidad que expulsa del mercado el 14,5% de viviendas que cumplían la normativa autonómica.

Según ha detallado Avvapro en una nota, durante un desayuno informativo con periodistas celebrado en la Oficina de Turismo de Marqués de Contadero, la patronal ha advertido de que el sistema ha revocado 21.872 inscripciones con Registro de Turismo de Andalucía (RTA) válido.

En este sentido, el vicepresidente de Avvapro, Juan Ignacio Chaves, ha calificado el Registro Único como "un auténtico muro burocrático que restringe artificialmente el acceso al mercado", especialmente en el medio rural, donde hasta el 70% de la oferta queda fuera del Registro Único de Arrendamientos de Corta Duración por costes y plazos de regularización inasumibles.

Además, ha subrayado que "se está castigando precisamente a quien hacía las cosas bien y se está poniendo en riesgo una actividad que fija población, sostiene comercios y forma parte del tejido económico de muchos pueblos".

En esta línea, la asociación ha destacado que la duplicidad entre el registro autonómico y el estatal vulnera el Reglamento (UE) 2024/1028 e invade competencias de las comunidades autónomas, con tasas de revocación especialmente preocupantes en destinos como Sevilla, Marbella, Granada, Málaga o Tarifa.

Al hilo, Chaves ha advertido de que "la propia Comisión Europea ha dado de plazo hasta el 20 de mayo de 2026 para eliminar las duplicidades incompatibles con el Derecho de la Unión; no podemos esperar al último minuto para corregir un sistema que está dañando la seguridad jurídica y la imagen del destino".

Por otro lado, Avvapro ha manifestado los "excesos formalistas" del procedimiento: denegaciones por discrepancias mínimas, autorizaciones vecinales no previstas en la ley, duplicidad documental y un modelo informativo anual con datos que la administración ya posee, "lo que se traduce en más inseguridad jurídica y más cargas para el pequeño gestor".

Asimismo, la patronal de viviendas turísticas ha pedido una "rectificación profunda": un Registro Único proporcionado, interoperable con el Registro de Turismo de Andalucía y plenamente alineado con la normativa europea, que "permita ordenar la oferta legal sin asfixiar al turismo ni al medio rural".

LEY DE TURISMO SOSTENIBLE

Junto al Registro Único, el desayuno ha abordado otras cuestiones de actualidad. Avvapro ha valorado el Proyecto de Ley de Turismo Sostenible de Andalucía como "un buen punto de partida" por integrar por primera vez la vivienda turística en una ley y reforzar la lucha contra la clandestinidad, pero ha pedido que la regulación se adapte a la diversidad territorial (gran urbe, litoral y rural) y que el nuevo régimen sancionador sea proporcionado.

Además, Avvapro ha indicado que la comunidad andaluza cuenta con 91.757 viviendas de uso turístico según el INE, un 1,54% más que un año antes, en un contexto en el que la facturación turística total de la región crece un 8,4%.

Asimismo, "la vivienda turística ya no es una anécdota ni una actividad informal; es un sector maduro y profesionalizado que complementa la planta hotelera, absorbe picos de demanda, genera ingresos y empleo en barrios y municipios sin hoteles y ayuda a desestacionalizar el turismo", ha defendido Chaves.

No obstante, Avvapro ha insistido en que su responsabilidad "no se limita a la gestión económica", sino que incluye participar en el debate público y en la construcción normativa con datos y propuestas para mejorar la convivencia.

Igualmente, la asociación ha avisado sobre el impacto del accidente ferroviario en las Viviendas de Uso Turístico (VUT) andaluzas: cancelaciones cercanas al 8% y caídas del 30% en reservas nacionales (especialmente en Sevilla y Málaga), con pérdidas directas de 462,5 millones de euros en alojamientos que podrían escalar a 1.500 millones de euros totales.

Por otro lado, la patronal ha pedido compensaciones extraordinarias, apoyo institucional y claridad sobre la conexión Madrid-Andalucía para "reforzar la confianza en el destino seguro".

El vocal de Avvapro en Sevilla, Juan del Toro, ha aterrizado la fotografía en la capital andaluza, donde la vivienda turística "es clave para evitar el no hay camas en Semana Santa, Feria y grandes eventos" y donde la asociación trabaja con el Ayuntamiento, Policía Local y el Colegio de Administradores de Fincas en códigos de buenas prácticas, certificaciones de calidad (Sicted, WeRespect) y protocolos de convivencia en comunidades de propietarios.

En el plano normativo, Avvapro ha abordado las divergencias en torno a la Declaración de Cambio de Uso. La asociación ha sostenido que el Ayuntamiento "exige una declaración que el propio Consistorio se comprometió a no requerir cuando aprobó en 2022 la modificación del PGOU relativa a las viviendas con fines turísticos".

En la práctica, "esto supone imponer un trámite no previsto en el planeamiento vigente, que añade tiempo, coste e inseguridad jurídica a proyectos que ya cumplen las condiciones urbanísticas establecidas y contradice el espíritu de simplificación administrativa que se anunció entonces", ha explicado el vicepresidente de Avvapro.

Como conclusión, la patronal ha reiterado su disposición a colaborar con la Junta y los Ayuntamientos para "compatibilizar desarrollo turístico y calidad de vida". Así, ha resumido que "regulación sí, pero con proporcionalidad y seguridad jurídica: necesitamos reglas claras, no muros burocráticos".

Por último, "el equilibrio entre turismo y convivencia no se consigue criminalizando a quien cumple, sino combatiendo la oferta ilegal y diseñando normas inteligentes, basadas en datos y adaptadas a la realidad de cada territorio", ha puntualizado Chaves.