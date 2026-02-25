Asociación de Viviendas Turísticas denuncia una "oleada de actos vandálicos" en cajetines de pisos turísticos de Granada

Cajetín de acceso a una vivienda turística dañado en Granada. - AVITAR GRANADA

GRANADA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Viviendas Turísticas y Alojamientos Rurales de Granada (Avitar Granada) ha denunciado públicamente "la grave oleada de actos vandálicos" ocurridos durante la pasada noche en diferentes calles del centro histórico donde se han producido daños en numerosos cajetines de acceso a viviendas turísticas anunciadas en distintas plataformas de alojamiento.

El colectivo afirma que denunciará este asunto ante las autoridades competentes y anima a todos los propietarios afectados a presentar denuncia formal ante la Policía Nacional por cada uno de los daños sufridos, con el fin de que quede constancia oficial de la magnitud real de estos hechos.

Fuentes del Cuerpo Nacional de Policía han señalado a Europa Press que hasta el momento no constan denuncias por este asunto.

Según los datos que maneja la asociación, los hechos han ocurrido durante la pasada madrugada, cuando personas aún no identificadas han provocado destrozos de "manera sistemática sobre numerosos cajetines de acceso a viviendas turísticas anunciadas en distintas plataformas de alojamiento".

"Se trata de daños deliberados, repetidos y dirigidos específicamente contra alojamientos turísticos legales" que "podrían superar los 5.000 euros en una sola noche", lamenta la asociación.

A ello suma los perjuicios derivados a huéspedes que no han podido acceder a sus alojamientos, algunos de ellos llegados de madrugada a la ciudad, "generando situaciones de inseguridad, conflictos, cancelaciones y un importante deterioro de la imagen turística de Granada".

La asociación denuncia que "estos ataques se han convertido en un hecho habitual y reiterado. Siempre se producen por la noche, en zonas muy concretas del centro, siguiendo un mismo patrón".

A pesar de conocerse las áreas donde suelen cometerse --e incluso en ocasiones los días y franjas horarias--, el colectivo lamenta que "hasta la fecha no se ha producido ninguna detención" y critica que estas personas puedan "actuar con total impunidad".

La asociación defiende que los afectados son, en su inmensa mayoría, pequeños propietarios, autónomos y familias de Granada "que ejercen una actividad económica legal, regulada por la normativa vigente, que paga impuestos, genera empleo, mantiene edificios y aporta riqueza al comercio local".

"Sin embargo, asistimos desde hace tiempo a un creciente clima de criminalización pública hacia este colectivo. Se nos señala, se nos responsabiliza de problemas estructurales de vivienda y se nos presenta ante la opinión pública como culpables, cuando cumplimos la ley", recalca.

Por todo ello, Avitar Granada exige la investigación inmediata de los hechos y la identificación de los responsables, así como un refuerzo de la presencia policial nocturna en las zonas afectadas.