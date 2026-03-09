Presentación de la ópera 'Aida'. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Nuevo Teatro Infanta Leonor de Jaén acogerá la ópera 'Aida' el 31 de mayo, con la Hesperian Symphony Orchestra y en el marco de la programación 'Jaén suena a ópera'.

La concejala de Cultura, Turismo, Fiestas y Patrimonio Histórico, María Espejo; el delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte, José Ayalael, el director del citado festival, Alfonso Lozano, y el director artístico, Antonio Ariza y han presentado este lunes esta cita.

Con ella, un año más, la capital forma parte de 'Jaén suena a ópera'. "En su cuarta edición, lo hará con un gran espectáculo como es la representación de 'Aida', la célebre ópera de Giuseppe Verdi, una de las obras más emblemáticas y queridas del repertorio lírico universal", ha destacado la edil.

La producción, realizada conjuntamente por Producciones Telón y la Hesperian Symphony Orchestra, ofrece una puesta en escena de gran formato con orquesta, coro y solistas de primer nivel.

"Como responsables públicos, tenemos el compromiso de romper barreras y democratizar el acceso a la cultura, ofreciendo experiencias únicas que acerquen el género lírico a la ciudadanía y que permitan disfrutar de espectáculos de gran calidad más allá de los circuitos tradicionales de ciudades como Madrid, Valencia o Barcelona", ha afirmado Espejo.

En este sentido, ha agradecido, especialmente, "el trabajo y el esfuerzo de la Hesperian Symphony Orchestra en la organización del festival 'Jaén suena a ópera' que, junto con la participación del Patronato Municipal de Cultura, hacen posible este evento.

Una experiencia cultural, según ha valorado la concejala, "completa y emocionante, capaz de conquistar todos los sentidos", por lo que ha animado a la ciudadanía jiennenses a que no se pierdan este gran espectáculo.

En esta línea se ha pronunciado Ayala, quien ha resaltado que este festival, junto al compromiso conjunto de las administraciones públicas, ha hecho posible que, en Jaén, donde no había "una tradición operística consolidada", se pueda "disfrutar por cuarto año consecutivo de este maravilloso género musical".

Al respecto, el delegado ha puesto de relieve que el objetivo de esta programación "es acercar la cultura operística a todos los municipios de la provincia". Una descentralización de la cultura que, además, se convierte en un motor socioeconómico de la ciudad de Jaén y de la provincia.

Por su parte, el director artístico de 'Jaén suena a ópera' ha agradecido al Ayuntamiento y a la Junta de Andalucía su apoyo y ha destacado que es "un privilegio poder representar en Jaén uno de los grandes títulos de Verdi".

"Además, si lo hacemos poniendo la marca Jaén sobre la mesa, mucho mejor, porque a mí me gusta poner el nombre de Jaén por bandera, el nombre de la provincia de Jaén por bandera y que se luzca nuestra tierra", ha comentado.

Finalmente, el director del festival ha invitado a disfrutar de "una gran experiencia sensitiva". "Con una puesta en escena poderosa y muy interesante en la que tenemos la gran música de Verdi, grandes coros, pasajes de los más famosos de la historia de la ópera y creo que, sin duda, esta función de clausura de nuestro festival no defraudará a nuestro público de Jaén", ha apuntado.

Las entradas para la ópera 'Aida' se podrán adquirir a partir de este martes en la página web hsorchestra.com