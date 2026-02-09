El número de desalojados desciende a 5.875 en Andalucía, con 161 carreteras cortadas tras el temporal

Regresan a sus casas vecinos de San Martín del Tesorillo desalojados por las lluvias. - Nono Rico / Europa Press

SEVILLA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El número de personas desalojadas en Andalucía ha descendido a 5.875 como consecuencia del río atmosférico que ha provocado un tren de borrascas que ha azotado a la comunidad durante varios días. Además, el número de carreteras afectadas se sitúa en 161, mientras continúan activos 14 escenarios operativos de emergencia.

Así lo ha expuesto el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, a través de sus redes sociales, consultadas por Europa Press, tras la reunión del Comité Asesor del Plan de Emergencias ante el Riesgo de Inundaciones, celebrada en la tarde de este lunes.