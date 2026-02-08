La Agencia de Emergencia de Andalucía ha gestionado más de 10.800 incidencias desde el inicio de las borrascas

Desalojados 350 vecinos de Ubrique (Cádiz) por desbordamiento del río y movimientos de tierra - Nacho Frade - Europa Press

SEVILLA 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de la Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, tras una nueva reunión del Comité Asesor del Plan de Emergencias por Riego de Inundaciones de Andalucía, ha indicado que se sigue en situación operativa 2, así como que desde el primer día de las borrascas que se han ido sucediendo, el 27 de enero, se han gestionado más de 10.800 incidencias. Asimismo, ha manifestado que en este momento ya no se está produciendo ningún desalojo en Andalucía, no hay ninguna evacuación activada.

En este sentido, en declaraciones a Europa Press, ha apuntado que este domingo han sido 149 las incidencias y en lo que respecta a las dos últimas borrascas consecutivas, Leonardo y Marta, han sido un total de 6.609 las incidencias que se han gestionado desde la Agencia de Emergencia de Andalucía.

Sanz ha indicado que todavía hay, a través de la Agencia de Emergencias y en la situación operativa 2 que está activada de este plan, 17 escenarios operativos, para los que todavía se tienen activos cinco puestos de mando avanzado y 12 posicionamientos de personal operativo, que cumplen esos 17 escenarios, que en este momento operan aún sobre actuaciones concretas.

Asimismo, ha explicado que se ha iniciado la fase de realojo de las personas que durante estos días atrás en determinadas poblaciones tuvieron que marcharse de sus casas, como el que se ha desarrollado en Córdoba, donde ya hay 724 personas que han vuelto a sus casas, 350 que se desalojaron de Ubrique (Cádiz) en la noche del sábado, o en Arcos, El Puerto de Santa María, San Martín del Tesorillo (Cádiz) y Dudar (Granada), así como en la zona más alejada de la ribera del Guadalete, donde se ha entendido también que podría ir empezando a recuperar la normalidad.

No obstante, "que salga el sol y hayamos visto hoy sol no nos puede llevar en ningún caso ni a la relajación ni a pensar que todo se ha acabado", ha advertido Sanz, que ha incidido en que "todo no se ha acabado y todavía seguimos en situaciones de riesgo".

En este sentido, ha manifestado que para este lunes se ha trasladado por parte de la Aemet lluvias con aviso amarillo en la zona de la Sierra de Grazalema, de Ronda y también en el Estrecho, en el Campo de Gibraltar.

Por tanto, junto a las escorrentías, que duran días y todavía a pesar de que los cauces, los ríos y los embalses han reducido de manera importante sus capacidades y el factor riesgo, "ese riesgo no ha desaparecido, por lo que todavía va a mantenerse una situación de vigilancia en las cuencas, tanto en el Guadalquivir, que afecta a las provincias de Jaén, Córdoba y Sevilla principalmente, como en el caso de las presas y río del Campo de Gibraltar y la cuenca del Guadalete, que llega a Jerez pero que procede del agua que está bajando aún de Grazalema y que llega a las presas de Bornos y de Arcos, que están desaguando a 200 metros cúbicos segundos".

El riego aún existe y, por tanto, el acuerdo también del Comité de Operaciones y del Comité Asesor del Plan de Emergencia es que se mantiene la situación operativa 2 y estos 17 escenarios operativos activos, ha subrayado Sanz.

No obstante, ha mandado un mensaje de tranquilidad señalando que "se va recuperando la normalidad, bien sea a través de la actividad de los centros educativos, que incluye también la recuperación de la actividad de centros de día, centro de estancia diurna para mayores, discapacitados, así como otras actividades, como pueden ser también los centros de atención temprana en el ámbito de la salud, siempre adecuados o exceptuando las cinco localidades que, en el caso de Cádiz, aún no se puede recuperar esa normalidad".