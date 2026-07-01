El número de desalojados por el incendio de Santa Elena (Jaén) se eleva a 190 personas

Imagen de recurso del Plan Infoca. - EMA INFOCA

JAÉN 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El incendio declarado en el paraje de Los Abades, en el término municipal de Santa Elena (Jaén), ha elevado a 190 el número de personas desalojadas, entre ellas unas 40 de la pedanía de Miranda del Rey y alrededor de 150 de una granja escuela próxima a la localidad.

El consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, como director del plan de Emergencias por incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) ha elevado, a las 19,10 horas de este miércoles, a fase de emergencia, situación operativa 1, el plan por la evolución del incendio, tal y como ha señalado el 112 en un comunicado.

Desde la dirección de la Emergencia han recomendado cerrar puertas y ventanas en la localidad de Santa Elena para evitar que el humo entre en las viviendas, evitar las salidas al exterior y cuidar de forma especial de las personas más vulnerables, niños, mayores, enfermos crónicos y con patologías respiratorias. Actualmente, permanece cortada al tráfico en la carretera JA-7100, que va desde Miranda del Rey hacia el paraje de La Aliseda.

En total, el 112 ha atendido, minutos antes de las 17,30 horas, los primeros avisos que alertaban de un incendio en la zona de los Abades, muy próximo al paraje de la Aliseda. Tras ello, se ha movilizado al Centro Operativo Provincial (COP) de EMA Infoca, a los Bomberos de La Carolina, a la Guardia Civil y a su Subsector de Tráfico, a la Unidad de la Policía Nacional adscrita a la comunidad, al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Policía Local y a Mantenimiento de Carreteras.

CASI UNA VEINTENA DE MEDIOS AÉREOS

En las labores de extinción participan 19 medios aéreos, integrados por ocho helicópteros --cuatro semipesados (MA-31, MA-63, MA-40A y MA-40B), tres pesados (KA-80, KZ-0 y KA-70) y un helicóptero ligero de mando (HA-4)-- y once aviones, entre ellos seis aviones de carga en tierra (TA-43, TA-44, TA-31, TA-32, TA-41 y TA-42), dos aviones anfibios ligeros (AA-61 y AA-62), un avión de coordinación (ACOA-4) y dos aviones anfibios de gran capacidad (FOCA).

El dispositivo terrestre está integrado por seis Brigadas de Refuerzo contra Incendios (Brica), ocho grupos de bomberos forestales, tres autobombas, seis Técnicos de Operaciones (TOP), un encargado de emergencias, una Unidad Médica de Incendios Forestales (UMIF), una Unidad Móvil de Meteorología y Transmisiones (UMMT), una Unidad de Sistemas de Emergencias (Usisem), especializada en el empleo de drones, un Técnico de Extinción (TEX), un Equipo de Mando en Incendios Forestales de Granada (EMIF-GR), maquinaria pesada y un Agente Medioambiental (AMA).

También se ha desplazado hasta el lugar, la delegada del Gobierno de la Junta en Jaén, María José Lara, junto al jefe del servicio de Protección Civil de Jaén y asesores técnicos de Emergencias de EMA 112, además del Grupo de Emergencias de Andalucía con un equipo de Puesto de Mando Avanzado.

La fase de emergencia, situación operativa 1, se refiere a aquellos incendios en los que, pudiendo ser controlados con los medios y recursos ordinarios disponibles en la Junta de Andalucía se activa por las dimensiones y recursos necesarios para atender la extinción o porque hubiera que tomar medidas de protección a la población.

Desde la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) han pedido extremar la precaución y seguir las indicaciones de los operativos de emergencia, y especialmente no acercarse a la zona del incendio para evitar riesgos innecesarios.