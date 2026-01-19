El número de hospitalizados tras el accidente de Adamuz desciende a 39 aunque aumenta en uno el de ingresados en UCI

Imagen de la zona del accidente ferroviario con los convoyes de trenes siniestrados donde han comenzado los trabajos de recuperación de los mismos. A 19 de enero de 2026, en Adamuz, Córdoba (Andalucía, España). La cifra de fallecidos se ha elevado a 39, s - Joaquin Corchero - Europa Press

El número de heridos en el accidente de tren registrado este pasado domingo en el término municipal cordobés de Adamuz ha descendido en las últimas horas a 39, si bien el de pacientes ingresados en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), que en la anterior actualización de datos difundida este lunes por la tarde era de 12, se ha incrementado en uno.

Así lo ha indicado el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en una entrevista en La 1 de Televisión Española, recogida por Europa Press, en la que ha celebrado que "muchas personas que estaban hospitalizadas ya han recuperado una parte de su salud y han podido ya regresar a sus casas" tras ser dadas de alta.

Según la información que difundió la Junta con datos actualizados a las 18,45 horas de este lunes, eran 41 las personas ingresadas --37 adultos y cuatro niños--, una cifra que por la noche se ha reducido a 39, según ha indicado el presidente andaluz.

Igualmente, desde la Junta indicaban por la tarde que, del total de ingresados, doce estaban en UCI, una cifra que ahora se habría incrementado hasta 13 al sumar uno más, el de un herido cuyo estado se habría agravado en las últimas horas, según la información aportada por Juanma Moreno, quien, en todo caso, ha indicado que, "en principio, no parece" que la vida de ninguno de dichos hospitalizados "corra peligro", si bien sí padecen "lesiones difíciles, complicadas, de recuperación lenta" como consecuencia de los "traumatismos" que padecen.

SE MANTIENE EN 40 LA CIFRA DE FALLECIDOS

Por otro lado, el presidente ha reafirmado que, por ahora, son 40 las "personas fallecidas identificadas" tras este accidente, y "lo que esperamos y deseamos es que cuando se puedan levantar" los vagones 1 y 2 del tren Alvia contra el que impactó el de la compañía Iryo que descarriló, "no haya ningún fallecido más".

Al respecto, Moreno ha indicado que actualmente, según los datos de la Guardia Civil que ha estado consultando, "hay 40 denuncias de desapariciones" de personas tras el accidente, que equivalen así a la cifra de fallecidos identificados, y ha comentado que "ojalá eso nos indique que no haya ni un solo cuerpo más debajo de esos dos vagones" pendientes de levantar.