El número de pensiones contributivas percibidas por los andaluces creció en más de 32.500 en 2024, según el IECA

Archivo - Una pareja de ancianos en imagen de archivo. - HUVM - Archivo

SEVILLA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

En 2024, el número de pensiones contributivas percibidas por los andaluces fue de 1.674.715, creciendo en más de 32.500 respecto a 2023, dato que supone un crecimiento del 2,0%, según ha publicado el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA).

De esta manera, el IECA ha actualizado la publicación de las Pensiones Contributivas de la Seguridad Social de los Residentes en Andalucía, incorporando los datos de 2024 a la serie disponible desde 2011.

El valor de la pensión media mensual en Andalucía en 2024 fue de 1.137,03 euros, mientras que las provincias de Cádiz, Huelva, Málaga y Sevilla se volvieron a situar por encima de ese valor medio, el resto de provincias estuvieron por debajo.

Por sexo, en todas las provincias el valor medio de las pensiones percibidas por hombres superó ese valor medio de referencia, sin embargo, el valor de la pensión media percibida por las mujeres no superó ese valor en ninguna provincia.

De esta manera, los resultados muestran que en el año 2024 en Andalucía el número de hombres (773.152) que percibieron pensiones contributivas de la Seguridad Social continuó siendo mayor que el número de mujeres (747.288).

Sin embargo, el número de pensiones percibidas por las mujeres en 2024 (872.097) fue mayor que el de hombres (802.615). El valor medio de estas pensiones fue de 948,6 euros para las mujeres y 1.341,8 euros para los hombres.

Además, el número de personas que percibieron ingresos en pensiones superiores a 1.500 euros en 2024 alcanzó el 25,1% del total de pensionistas, lo que supone un incremento de 2,2 puntos respecto a 2023.

En 2024, en el análisis municipal, el 50% de los municipios tuvo un valor de la pensión media mensual superior a 916 euros. Entre estos municipios se encuentran las 8 capitales de provincia.

En 2024 continuó el descenso de los pensionistas que únicamente percibieron pensión de viudedad en Andalucía (-1,3% respecto al año anterior) alcanzando la cifra de 243.618 pensionistas, de los cuales el 95,4% eran mujeres.

En esta línea, también ocurre a la inversa con la pensión de jubilación, de los 846.490 pensionistas que solo percibieron pensión de jubilación, el 66,8% fueron hombres (0,6 puntos menos que en 2023).