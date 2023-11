Nuria López (CCOO-A) afirma que el Gobierno andaluz condena a la sanidad pública y a la Dependencia a la "precariedad"

CABRA (CÓRDOBA), 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de CCOO de Andalucía, Nuria López, ha criticado este jueves en Cabra (Córdoba) que el Gobierno andaluz del PP-A, con sus políticas de "recortes" en la sanidad pública y en el sistema de dependencia, está llevando a ambos a la "precariedad".

Así lo ha asegurado, durante su participación en el Hospital Infanta Margarita de Cabra en una asamblea con trabajadores y de los sectores sanitario y sociosanitario de la comarca cordobesa de la Subbética, acompañada por la secretaria provincial del sindicato, Marina Borrego, y los secretarios generales de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de Andalucía y del sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Córdoba, José Pelayo Galindo y José Damas, respectivamente.

De esta forma, López ha querido conocer de primera mano la problemática laboral que los delegados viven en sus centros de trabajo y también "el impacto que están suponiendo los recortes que esta provocando el Gobierno de Andalucía en dos pilares fundamentales para nosotros, como son el de la sanidad pública y la dependencia".

López ha señalado que "CCOO constata que el Gobierno de la Junta de Andalucía está vaciando el presupuesto, generando un déficit público" y, "de hecho acude al déficit público, a los 200 millones que le da el Gobierno de España", para así "tener más recursos para destinarlos a la sanidad privada, y además de manera descarada", y ello lo hace el Gobierno andaluz del PP a la vez que "baja impuestos a los ricos", dejando de recaudar cantidades "que vendrían muy bien para reforzar áreas sanitarias como esta".

López se ha preguntado "qué ocurrirá cuando se acaben los fondos europeos, cuando el Gobierno andaluz no reciba los 200 millones del déficit público", y ha concluido que el resultado "va a perjudicar a los servicios públicos y al conjunto de la ciudadanía, cosa que, desde luego, desde CCOO vamos a combatir de forma radical, porque los servicios públicos son claves para la ciudadanía".

Por su parte, el secretario general de la Federación de Sanidad y Servicios Sociosanitarios de CCOO Andalucía, José Pelayo Galindo, ha remarcado que "son muchos los retos que quedan por asumir, debido, sobre todo, a la mala gestión y de la que es ejemplo la última medida en Atención Primaria, la teleasistencia, con la que se pierde los valores de la Atención Primaria, como son la continuidad asistencial, las actividades preventivas, etcétera".

Junto a ello, ha lamentado que "la falta de personal, y la mala gestión llega también al sector de la dependencia. Nosotros apostamos por una dotación económica correcta y poder desarrollar el convenio colectivo de ayuda a domicilio autonómico que acabamos de firmar y, para un futuro, que es un proyecto de la organización, firmar un convenio colectivo autonómico de residencias, pero, para poder romper la precariedad necesitamos una buena inversión y apostar desde la administración por la dependencia".

SITUACIÓN EN CÓRDOBA

Por lo que respecta a las comarcas cordobesas de la Subbética y la Campiña Sur, la secretaria general de CCOO de Córdoba, Marina Borrego, ha recordado que una de las principales reivindicaciones de su sindicato es "la división de la macroárea Sanitaria Sur", pues "no es comprensible que en otras provincias, en zonas menos extensas y con menos población que en la Campiña Sur, se hayan dividido las macroáreas y aquí se haya creado una". Junto a ello, ha reivindicado "la dotación adecuada de los hospitales de Montilla y Puente Genil, que no pueden dar el servicio que deberían porque no tienen personal".

Precisamente en referencia a la falta de personal sanitario, el secretario general del Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Córdoba, José Damas, ha criticado el "ataque que están sufriendo los profesionales del Área Sanitaria Sur, en donde se han perdido, en menos de dos años, 135 puestos de trabajo, de los que 45 se han perdido en el Hospital de Puente Genial, y tenemos quirófanos cerrados mientras se derivan pacientes a hospitales privados", y la situación es igual en el Hospital de Montilla, "que ha perdido 20 profesionales" y que para CCOO debería pertenecer a "un área sanitaria independiente y propia".