Nuria López defiende el compromiso de CCOO-A en elaborar un "futuro con garantías" para los trabajadores andaluces

SEVILLA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de CCOO de Andalucía, Nuria López, ha manifestado durante su discurso, tras salir reelegida como líder sindical, la ilusión, el trabajo y el compromiso de la organización para seguir construyendo en el nuevo mandato, además de crear "un futuro con garantías para los trabajadores andaluces desplegando una agenda sindical cargada de alternativas, de nuevos horizontes que se concreten en una ambiciosa agenda social que dé certezas y soluciones a los problemas reales de los andaluces y andaluzas".

"Pondré todo mi compromiso, trabajo y esfuerzo para que CCOO-A siga siendo el mejor instrumento que tenemos los trabajadores y trabajadoras de nuestra tierra para defender nuestros intereses y derechos", ha aseverado López, según ha recogido la organización sindical en una nota.

En su intervención, la secretaria general ha afirmado que afronta este mandato "como la primera vez, con mucha ilusión, con mucha fuerza y pondré todo mi compromiso, trabajo y esfuerzo para que CCOO-A siga siendo el mejor instrumento que tenemos los trabajadores andaluces para defender nuestros intereses y derechos desde el profundo convencimiento de que esta es la mejor organización para transformar la realidad de la gente con derechos y mejoras".

En esa tarea, la líder sindical estará acompañada por una Comisión Ejecutiva formada por once mujeres y siete hombres que "auna la experiencia y el bagaje del trabajo consolidado con el empuje de quienes entran a formar parte de ella por primera vez".

"En cada problema que te cuenta el compañero, en cada consulta, en cada propuesta que hacemos, pero sobre todo en cada visita y en cada asamblea generamos vínculo, empatía y confianza y eso nadie lo puede desarmar por mucho que nos ataquen", ha expresado López.

Asimismo, ha puesto en valor la acción sindical, destacando que es especialmente importante en un momento en el que, como ha manifestado la dirigente "la revolución de los ricos está en marcha y nos quieren imponer sus reglas atacando la democracia porque con normas justas y con un Estado fuerte se equilibra la balanza, las riquezas se reparten y se limitan sus ansias de control y de poder".

"Nos quieren encerrados en la jaula del tiempo, encerrados en la producción y en las pantallas porque así no paramos, no pensamos en lo que está pasando, no nos implicamos en lo que le pasa a los otros y así nos pueden robar mejor nuestras esperanzas, nuestros derechos y nuestro futuro", ha aseverado.

En esta línea, la secretaria general de CCOO-A ha expresado que "hay que salir a disputar los cambios, a disputar un futuro con garantías para los trabajadores andaluces, desplegando una agenda sindical cargada de alternativas, de nuevos horizontes que se concreten en una ambiciosa agenda social que dé certezas y soluciones a los problemas reales de los andaluces", por lo que hay que diseñar "transiciones justas para que nadie quede atrás y apostando por un estado social y unos servicios públicos de calidad, que están en peligro por las políticas privatizadoras del Gobierno andaluz".

Por ello, la dirigente ha adelantado que reclamar un nuevo contrato social "seguirá siendo una prioridad" de CCOO en este nuevo mandato. Igualmente, López ha indicado que otro de los retos que también marcará la agenda sindical es el hecho de "romper las inercias que tienen las empresas que se sienten impunes como si los cambios y las leyes no fueran con ellas, y no solo porque faltan recursos en la Inspección de Trabajo sino porque siguen instaladas en la reforma laboral de 2012".

Finalmente, López ha manifestado que "el futuro comienza mañana, pero empieza a escribirse hoy y desde hoy en esta organización sindical comenzamos a trabajar para seguir reforzando nuestra acción sindical, presionando en la negociación colectiva, en las mesas y en las calles para exigir servicios públicos de calidad, mejores condiciones laborales y el cumplimiento de los planes de igualdad para que ese futuro que queremos que se dé sea justo para todos los trabajadores de Andalucía".