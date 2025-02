El obispo de Córdoba avisa que cada vez hay más pobres y que "no hay progreso cuando sólo crecen algunos"

CÓRDOBA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, ha lamentado que "el número de los pobres crece cada vez más", lo que le ha llevado a advertir que "no hay progreso cuando sólo crecen algunos, mientras otros no tienen oportunidad de crecer", recordando, en este sentido, que "el Papa Francisco propone continuamente una economía de crecimiento del bien común".

Así lo ha destacado en su carta semanal, recogida por Europa Press y en la que, tras aludir a la importante labor de Manos Unidas en su lucha contra el hambre en el mundo, ha señalado que tampoco "hay verdadero progreso cuando el enriquecimiento viene a costa de destruir la naturaleza, el aire, el agua, el ambiente, etcétera. Todo ello es creación de Dios para el hombre, y en este sentido el hombre debe cuidar, no destruir la naturaleza dada por Dios".

Junto a ello, ha resaltado en su carta que "sigue habiendo hambre en el mundo, cuando se desperdicia la comida en cantidades industriales. Sigue habiendo necesidad de escuelas y de formación para los jóvenes, porque esta es la mejor garantía de dignidad en el futuro", y "a muchos les ha llegado todavía la buena noticia del Evangelio, y no hay mayor pobreza que la ausencia de Dios. Los pobres están más dispuestos a recibir ese Evangelio, cuando los misioneros los llevan a Dios".

A este respecto y tras argumentar que "la humanidad se deshumaniza y se empobrece cuando no es capaz de respetar y promover la vida de los niños, ya desde el seno materno", el obispo ha aludido a que Manos Unidas "es una ONG de la Iglesia Católica para el desarrollo de los países más pobres", que "se nutre principalmente de las aportaciones de los católicos, fruto de su ayuno voluntario en favor de los más pobres de la tierra".

En este sentido, ha resaltado que "las campañas contra el hambre, que año tras año promueve, son una contribución importante en un doble sentido: en el de concienciarnos de que tenemos que abrir nuestro corazón y nuestras manos para salir de nosotros mismos y ser solidarios con los demás, y en el sentido de ayudar de hecho a tantas personas a través de tantos programas, que dignifican a la persona".

En cualquier caso, Demetrio Fernández ha aclarado que Manos Unidas "no puede confundirse con cualesquier otra ONG", de las que "no tienen sentido religioso ni sobrenatural", pues "la fuerza más potente que mueve a Manos Unidas es la fe de sus colaboradores" y, de hecho, "la colecta para Manos Unidas se realiza en el contexto litúrgico de la Eucaristía, donde Jesucristo comparte su vida con nosotros y nos hace hijos de Dios. ¿Cómo no vamos a compartir nosotros con los demás lo que hemos recibido de Dios, desde la riqueza de la fe hasta los bienes materiales de todo tipo?".

Por eso, según ha concluido, "podremos coincidir en los destinatarios, pero las motivaciones en Manos Unidas son más hondas y provienen de la fe y de la caridad cristiana, e incluso de los destinatarios nos interesa, no sólo su prosperidad material, sino su prosperidad integral y su prosperidad personal, que no termina en la etapa de este mundo, sino que camina hacia su plenitud en el cielo".