El obispo de Córdoba muestra su "cercanía" con las familias y les ofrece "la palabra más hermosa: el abrazo"

El obispo de Córdoba, Jesús Fernández González, en Adamuz (Córdoba), horas después del accidente ferroviario. - JOAQUIN CORCHERO / EUROPA PRESS

ADAMUZ (CÓRDOBA), 19 (EUROPA PRESS)

El obispo de Córdoba, Jesús Fernández González, ha mostrado este lunes su "cercanía" a las familias de las decenas de heridos como consecuencia del grave accidente registrado este domingo en el término municipal de Adamuz (Córdoba). A estas familias, les ha ofrecido "la palabra más hermosa en estos momentos, que es el silencio y el abrazo".

En declaraciones a los medios, el máximo representante de la Iglesia cordobesa ha reconocido que "las palabras sobran", pero que "sepan que estamos a su lado". Monseñor Fernández González ha confiado en que "se resuelva lo antes posible" el rescate de cuerpos y que "se aclaren" las causas del grave siniestro.

Por su parte, el párroco de Adamuz, Rafael Prados, ha relatado que a las 3,00 de la madrugada ya fueron evacuados todos los pasajeros ilesos tras el accidente después de que los vecinos del pueblo se volcaran con el operativo trayendo mantas, colchones, leche, café y mantas con las que combatir el frío de la noche.