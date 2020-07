El obispo de Córdoba pregunta por qué se silencia a Dios para honrar a víctimas del Covid si casi todas son creyentes

CÓRDOBA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, ha afirmado que en un Estado aconfesional, como es España, "que muchos confunden con un estado laico, e incluso laicista, la confesión de la fe está protegida y promovida, según el libre ejercicio de los ciudadanos", lo que le ha llevado a preguntarse "¿por qué para honrar a las víctimas del Covid-19 tenemos que silenciar a Dios?, cuando la casi totalidad de los muertos son creyentes, y la inmensa mayoría de los asistentes también lo son".

Así lo ha señalado en su carta semanal, recogida por Europa Press y en la que se refiere en primer lugar a que el próximo 25 de julio se celebra "la fiesta grande de Santiago Apóstol, patrono de España", que "forma parte de la identidad española desde sus orígenes evangelizadores hasta nuestros días, pasando por las épocas gloriosas de una reconquista fatigosa y la evangelización del nuevo mundo".

A este respecto, el obispo ha indicado que "hoy vivimos en otro contexto cultural, social y político, pero el Evangelio que nos trajeron los apóstoles sigue siendo el mismo", y "también hoy necesitamos el vigor del apóstol Santiago para evangelizar nuestra cultura, nuestra sociedad y nuestra vida", en el marco de un Estado aconfesional, en el que, según ha remarcado, "la confesión de la fe está protegida".

De ahí que también se haya preguntado si "¿es zona neutral la asepsia de todo sentimiento religioso para vivir la convivencia de todos los ciudadanos, creyentes y no creyentes?" y "¿por qué el respeto a los demás no creyentes debe expresarse en actitudes no confesionales, mientras que actitudes contrarias a la religión y ofensivas a los sentimientos religiosos deben ser aceptadas en la convivencia como expresión de libertad de expresión?".

Ante ello, Demetrio Fernández ha pedido en su carta semanal "que el apóstol Santiago nos dé lucidez para saber estar como creyentes en una sociedad que prescinde de Dios y que impone su ley de la ausencia de Dios como el mejor de los consensos".

Por último, el obispo de Córdoba ha recordado que "España, Europa y todo el mundo occidental tienen profundas raíces cristianas y de tales raíces se han producido excelentes frutos en la historia. Olvidar o prescindir de lo que somos sería la peor de las represiones, la peor de las catástrofes".