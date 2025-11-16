Obispo de Córdoba subraya la celebración de la XI Jornada Mundial de los Pobres con lema 'Tú, Señor, eres mi esperanza'

CÓRDOBA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El obispo de Córdoba, Jesús Fernández González, ha enmarcado en una carta que la Iglesia conmemora este domingo, 16 de noviembre, la XI Jornada Mundial de los Pobres, efeméride convocada por el Papa Francisco ante el avance de una cultura de indiferencia hacia las personas en situación de vulnerabilidad.

El lema de este año, 'Tú, Señor, eres mi esperanza' (Sal 71,5), pone el foco en la confianza de quienes atraviesan dificultades y que, según el Papa León XIV, pueden convertirse en testigos de una esperanza sólida y fiable, pese a vivir en condiciones precarias marcadas por privaciones, fragilidad y marginación.

En su mensaje, el Papa, según el obispo, subraya que los pobres están en el centro de la acción pastoral de la Iglesia, no solo en su dimensión caritativa, sino también en la celebración y anuncio de la fe. Asimismo, recuerda que la verdadera pobreza no es solo material, sino también el desconocimiento de Dios, verdadero tesoro según la enseñanza cristiana.

El mensaje papal coincide con los datos del IX Informe Foessa, según la mencionada carta, de Cáritas Española, que alertan sobre los niveles de desigualdad y exclusión en España. El estudio refleja que la exclusión grave ha aumentado un 52% desde 2007, afectando a 4,3 millones de personas, especialmente en ámbitos como vivienda, empleo y educación. La precariedad laboral y la falta de acceso a una vivienda adecuada son factores determinantes de esta exclusión, que también afecta de manera significativa a menores de edad y a personas en situación administrativa irregular.

El informe y la Jornada Mundial subrayan la necesidad de reformas estructurales y de un cambio de paradigma social, centrado en la justicia, la interdependencia y el cuidado mutuo, frente a un modelo de bienestar limitado al consumo material individual.

En este contexto, ha enmarcado que la Iglesia anima a orientar la mirada hacia la solidaridad, la responsabilidad compartida y la fe, siguiendo el ejemplo de Jesucristo, que se hizo pobre para enriquecer espiritualmente a los demás, y a rezar junto a los pobres.