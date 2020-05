El obispo de Jaén dirige una carta dando ánimos a los 5.000 niños que no han podido hacer la primera comunión

JAÉN, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El obispo de Jaén, Amadeo Rodríguez, ha dirigido una carta a los 5.000 menores que este mes de mayo no van a poder hacer la primera comunión en la provincia de Jaén como consecuencia de la pandemia del coronavirus y a los que da ánimos y pide que recuerden "el verdadero sentido de este sacramento" hasta que puedan hacerla en otoño.

"Vuestro obispo desea que muy pronto suceda lo que tanto anheláis. Tenemos previsto para el otoño", indica en una carta que además ha grabado en un vídeo el propio obispo para que todos los menores le puedan conocer.

En la misiva, el pastor jiennense les insufla ánimo, y les pide que recuerden el verdadero sentido del sacramento de la comunión, que no es otro que recibir al Señor. "Es posible que cuando pensabais en la primera comunión pensabais también en lo que ese día significa para vosotros de fiesta entrañable y familiar", dice el obispo y añade que es "natural" porque "las cosas buenas que nos suceden las tenemos que compartir".

No obstante les llama a no perder lo más importante. "Os sentiréis muy queridos y acompañados, incluso os harán regalos y es posible se prepare un día especial de fiesta, que luego recordaréis con alegría, pero lo que os quedará ya para toda la vida es que, desde ese día de vuestra primera comunión, entre Jesús y vosotros habrá una relación tan íntima que ya no podréis vivir sin Él".

También, el prelado jiennense considera que este tiempo de más hasta que puedan recibir la primera comunión aumentará su ilusión y sus ganas para hacerlo. "Este retraso obligado lo ha aumentado, si cabe aún más, y esperaréis con más ilusión y quizás también con una mayor conciencia, de la que teníais antes de que llegara el confinamiento, de lo que en ese día va a suceder", señala la misiva.

La carta, que también ha sido grabada en vídeo, será distribuida a las catequistas y los niños a través de la Delegación Episcopal de Catequesis.