La obra para recuperar el Hotel Rey Fernando de Jaén supondrá el traslado "provisional" de la estación de bus al ferial

JAÉN 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las obras para recuperar el Hotel Rey Fernando de Jaén como establecimiento de cuatro estrellas obligarán al traslado "provisional" en 2026 de la aledaña estación de autobuses hasta la plataforma superior del recinto ferial, junto a la Jefatura de la Policía Local.

Así lo ha indicado este lunes el alcalde, Julio Millán (PSOE), en el marco de un desayuno informativo organizado por 'Ideal', donde ha explicado que el proyecto ya está "en tramitación" y la empresa que lo promueve prevé que se pueda "contar con él en el mes de febrero".

Tras precisar que contempla dos fases, "una primera con el edificio actual y otra con la previsión de crecimiento en el entorno de la avenida de Madrid", Millán ha estimado que "la adjudicación pueda realizarse para el próximo verano".

"Y, por tanto, después del verano, poder iniciar la obra; por supuesto, antes de final de año 2026. Esto conlleva la necesidad perentoria de una alternativa provisional, inicialmente, para la estación de autobuses", ha explicado.

La opción "más viable y asequible" es ubicarla "en la plataforma superior del ferial, junto a la comisaría de la Policía Local", un emplazamiento sobre el que se deberá "ver una respuesta de cómo se puede mejorar también la comunicación con el resto de la ciudad".

De otro lado, ese traslado contribuiría a "eliminar una zona de cierto conflicto" en esta época en el entorno de la estación, donde se suelen reunir temporeros que buscan tajo en la aceituna y donde se han dado algunos episodios "puntuales" de "tensión" que "no representan la realidad de la mayoría de quienes llegan".

Con respecto a la ubicación definitiva de la estación de autobuses de Jaén, el regidor ha apuntado que, mientras el servicio de presta provisionalmente en el ferial, habrá "tiempo suficiente para tomar una decisión".

"Espero que coordinada con la Junta de Andalucía, pero donde el papel predominante lo tiene que tener el Ayuntamiento de Jaén, que es quien ordena los equipamientos. Y, lógicamente, en este caso la infraestructura de su ciudad", ha comentado, no sin aludir al debate y análisis para determinar "la mejor respuesta".

En este punto, cabe señalar que los socios de gobierno (PSOE-JM+) han venido defendido su instalación en Renfe, de modo que sea intermodal. No obstante, el propio Millán planteó el pasado verano renunciar a ello a corto plazo para que el debate con la Junta sobre su emplazamiento no retrasara el proyecto de integración ferroviaria.

SEGUNDA LÍNEA DEL TRANVÍA

Por otro lado, aunque también en materia de transporte, el alcalde ha confiado en que, "por fin", en el primer trimestre de 2026 pueda estar funcionando el tranvía, con los beneficios que ello supondría para la movilidad en general y, en particular, para facilitar el acceso al centro, donde en 2026 también debe entrar en vigor la zona de bajas emisiones (ZBE).

De ahí que sea ahora cuando se haya dirigido al Gobierno andaluz "para ofrecerle un convenio que permita iniciar los pasos necesarios para que Jaén cuente con esa segunda línea del tranvía, como está sucediendo con otras ciudades" y "acorde con lo que marca el plan General".

Una segunda línea que iría desde Las Fuentezuelas hasta el Bulevar, todo ello por la avenida Andalucía, desde ésta a la universidad y, de ahí, al nuevo barrio universitario que se prevé desarrollar a partir del próximo año y, desde éste barrio a Ifeja". En este punto, ha recalcado que "el tiempo cuenta", de modo que, cuando antes se empiece a trabajar en ella, "mejor".

"Para poder ejecutar también esta actuación, al margen del desarrollo del nuevo barrio universitario, ya tenemos adjudicado el estudio informativo para la reordenación de la avenida de Andalucía", ha afirmado. Una actuación "con esa visión de poner en marcha esta segunda línea y, lógicamente, con los aparcamientos inferiores (con unas 1.000 plazas) para quitar todo el tráfico" actual.

"Creo que es una línea que tendría mucha demanda, que permitiría cerrar mejor y dar complementariedad a esta primera línea", ha subrayado el alcalde de la capital.

Finalmente, y sin dejar el ámbito de la movilidad, ha reivindicado el la construcción de la parte pendiente del Distribuidor Norte. Una "actuación de la Junta de Andalucía que debía haber ejecutado", pero que "sigue esperando", pese a que es "fundamental para conectar con la universidad, con el centro hospitalario, con el área comercial y con el Polígono de los Olivares".

"En todo caso, desde el Ayuntamiento de Jaén, si no es con la Junta, lo haremos en solitario o buscaremos la posibilidad de hacerlo con otra administración", ha asegurado Millán sobre esta "infraestructura clave".