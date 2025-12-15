Las obras en Avenida de Cervantes en Granada la configurarán como un eje urbano accesible "con más arbolado"

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha visitado las obras de la Avenida de Cervantes - AYUNTAMIENTO

El Ayuntamiento de Granada ha indicado este lunes que las obras de la Avenida de Cervantes avanzan para que esta vía se configure como un nuevo eje urbano accesible "con más arbolado" y orientado al disfrute de los vecinos y al nuevo modelo de ciudad impulsado por el consistorio.

Así lo ha indicado en una nota de prensa a raíz de una visita de la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, del PP, a las obras de transformación integral de la Avenida de Cervantes, una intervención que modernizará 440 metros de este eje principal del distrito Genil, mejorando su urbanización, accesibilidad, alumbrado, arbolado, zonas estanciales y las redes de abastecimiento y saneamiento.

Estas actuaciones se enmarcan dentro del Plan de Obras Municipales 2024-2027, dotado con 40 millones de euros y compuesto por 60 actuaciones repartidas por toda la ciudad, con el que el Ayuntamiento impulsa la modernización y renovación de los espacios públicos de Granada. La remodelación contempla la creación de un bulevar peatonal de 440 metros de longitud y 13,75 metros de anchura, que permitirá "ensanchar las aceras y facilitar la movilidad peatonal y la accesibilidad, especialmente para personas mayores y familias".

Durante el recorrido, la alcaldesa ha comprobado el avance de unos trabajos que redefinirán por completo la configuración del vial, con una calzada de 7,00 metros distribuida en dos carriles --uno por sentido-- y una nueva distribución de aceras que incluye, por un lado, el bulevar peatonal de 13,75 metros y, por otro, la acera opuesta con una anchura de 3,75 metros. Ambas se pavimentarán con baldosa hidráulica imitación granito abujardado, mejorando de forma generalizada la movilidad peatonal.

El proyecto incorpora 30 imbornales nuevos para "reforzar la capacidad de drenaje y pasos de peatones plenamente accesibles, enrasados con las aceras y dotados de pavimento táctil direccional y de advertencia". Los cruces se están resolviendo con adoquín granítico sobre hormigón armado, aportando mayor resistencia y continuidad visual.

Carazo ha explicado que la obra se ha organizado por fases para minimizar afecciones a la movilidad. El primer corte de tráfico, entre el 11 de noviembre y el 23 de diciembre, permitirá reabrir la avenida durante la Navidad. A partir del 7 de enero y hasta el 27 de marzo se acometerá la actuación en la calzada. Tras Semana Santa, el tráfico quedará restablecido de forma permanente, quedando únicamente operaciones puntuales mientras se completan las aceras, el arbolado, el alumbrado y la nueva zona infantil.

En este punto, la alcaldesa ha subrayado que la reforma de la avenida no supondrá la pérdida de plazas de aparcamiento en su entorno, recordando que ya se han habilitado más de 180 plazas nuevas en el barrio, una medida que ha permitido "dar respuesta a las preocupaciones vecinales y mejorar la accesibilidad del distrito y que se mantendrá de manera definitiva en el barrio".

Igualmente, según han proseguido este lunes en nota de prensa desde el Ayuntamiento de Granada, se habilitarán las zonas de carga y descarga que precise el comercio del barrio, así como plazas de movilidad reducida que sean necesarias en la avenida, distribuyéndolas a lo largo de la misma en coordinación con los comerciantes y vecinos.

Durante la visita, Carazo ha destacado especialmente el nuevo parque infantil que se habilitará entre las calles Alonso Quijano y Dulcinea, señalando que "será un espacio pensado para las familias, con juegos modernos y seguros, donde los niños puedan disfrutar de un entorno renovado y accesible".

La alcaldesa ha insistido en la filosofía del proyecto: "Estamos apostando por una avenida más accesible, más segura y más verde, donde el peatón gane protagonismo frente al vehículo". En esta línea, ha añadido que "los vecinos, los comerciantes y los colegios serán los que más se beneficien de este nuevo bulevar, que separa los tráficos y mejora de manera clara la movilidad peatonal".

Será novedoso igualmente la implementación de una nueva zona específica para que los padres dejen y recojan a los niños del colegio, el denominado 'Kiss and Go', facilitando de esta forma estos movimientos en los momentos de entrada y salida del colegio. La actuación supondrá también una importante mejora ambiental. Tras su finalización, la avenida contará con un total de 117 árboles, lo que supone un incremento de 16 ejemplares respecto a los 101 existentes antes de las obras.

El proyecto incluye la plantación de 16 nuevos árboles, así como la sustitución de seis ejemplares que, según el informe técnico citado desde el consistorio, presentaban enfermedad o muerte, una decisión adoptada para garantizar la seguridad y la estabilidad del arbolado a largo plazo, consiguiendo en toda la avenida una masa arbórea sana y frondosa.

Las nuevas plantaciones se ejecutarán en alcorques delimitados con bordillo de hormigón y, para asegurar un crecimiento saludable en un entorno urbano, cada árbol dispondrá de aproximadamente 16 metros cúbicos de suelo mediante la técnica de los "suelos estructurales", libres de canalizaciones y compactaciones.

La implantación de esta solución, unida a la nueva red de riego automático con tres circuitos y acometida directa a la red de abastecimiento, garantizará la correcta conservación del arbolado. La renovación del alumbrado público incluye la instalación de 38 puntos de luz mediante columnas tipo Dílar de 4,35 y 5,35 metros, equipadas con luminarias LED de alta eficiencia modelo LUMA y preparadas para sistemas de telegestión.

También se está actualizando el mobiliario urbano, que incorporará 33 bancos de plástico reciclado, 21 papeleras, dos fuentes adaptadas y 188 metros de barandilla de protección, contribuyendo a un espacio público más confortable y seguro. La nueva área de juegos infantiles, de 180 metros cuadrados, contará con pavimento de caucho continuo, valla metálica perimetral y equipamientos como tirolina, columpio nido, tobogán, juegos giratorios y muelles, convirtiéndose en un espacio clave para las familias del distrito.

En cuanto a infraestructuras hidráulicas, la alcaldesa ha podido conocer de primera mano, junto a Emasagra, la renovación que está llevando a cabo la empresa mixta responsable del servicio de aguas de Granada de más de 1,1 kilómetros de conducciones de abastecimiento y cerca de 900 metros de colectores de saneamiento.

Esta actuación permitirá "mejorar la calidad del suministro, reducir averías y reforzar la capacidad hidráulica del sistema". La instalación de nuevos colectores, pozos de registro e imbornales facilitará una evacuación más eficiente de las aguas pluviales, evitando filtraciones y reduciendo la aparición de olores. El proyecto incluye además la colocación de canalizaciones en vacío para telecomunicaciones, preparadas para futuros despliegues de redes digitales, así como la actualización de la señalización y la semaforización para adaptarlas a la nueva configuración de la avenida.