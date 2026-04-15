Las obras del edificio principal del acelerador de partículas IFMIF-DONES en Escúzar (Granada) comenzarán este verano

Entidades y organismos públicos han presentado en el foro I Dones proyectos con un valor económico potencial de 2.000 millones. Este miércoles han informado que las obras del edificio principal del acelerador de partículas comenzarán en verano. - CÁMARA DE CUENTAS DE GRANADA

GRANADA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las obras del edificio principal del acelerador de partículas en Escúzar (Granada) para experimentar con la energía de fusión y avanzar hacia un nuevo modelo de energía limpia e ilimitada comenzarán este próximo verano según ha señalado este miércoles el director interino del Consorcio IFMIF-DONES España, Moisés Weber.

"El objetivo que tenemos ahora mismo es que las obras empiecen este verano, entendiendo el verano de verdad, no hablamos de julio, pero sí, la idea es que las obras del edificio principal, que ya hay obras que ya se han construido, pero lo que sería ya la fase final, el edificio principal, esperamos que este verano entren las máquinas a mover tierra", ha dicho Weber cuando ha sido preguntado por los periodistas.

Cabe recordar que el pasado mes de enero un consorcio formado por Ferrovial, FCC Construcción y la constructora granadina Añil se adjudicó el contrato de 174 millones de euros para realizar el diseño y la construcción del IFMIF-DONES, el acelerador de partículas que aspira a alcanzar un modelo de energía como la que produce el centro del Sol o las estrellas.

Weber ha confirmado la intención de que las obras del edificio principal de esta instalación comienzan en verano en el marco de la celebración del foro I+DONES, donde las entidades y organismos públicos presentes han presentado proyectos con un valor potencial de más de 2.000 millones de euros que saldrán a licitación o concurso a lo largo de los próximos años y a los que podrán acceder las empresas relacionadas con la industria de la ciencia en España.

En cuanto al foro, se trata de la cuarta edición de un evento que reúne a empresas y organismos públicos al amparo del proyecto IFMIF-DONES y que organizan la Industry Office y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades a través del CDTI

La cantidad referida es la suma de los distintos proyectos que aprovechando el foro han presentado entidades como el propio IFMIF-DONES, CIEMAT, CDTI o el Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC) a los dos centenares de empresas que han participado en el foro.

"La presentación en Granada de un montante tan alto de contratos pone de manifiesto dos cosas: por un lado que, como venimos diciendo, es una industria que moviliza un volumen de negocio muy importante y dos, que Granada ya es un lugar de referencia para hablar de esa industria", ha señalado el presidente de Cámara Granada y de la Industry Office, Gerardo Cuerva.

El presidente también ha destacado que la IV edición del Foro es la de la consolidación de una idea creada hace cuatro años, cuando IFMIF-DONES comenzó a ser una realidad "y decidimos que el acelerador tenía que ser algo más que la mayor instalación científica de España para convertirse en protagonista de un cambio económico en Granada y Andalucía".

Cuerva ha señalado que el hecho de que ya haya empresas granadinas trabajando en el acelerador y que ya se hayan instalado empresas de fuera en la provincia y la propia consolidación del foro son dos de los primeros éxitos de la Industry Office.

Sin embargo, ha anticipado que la intención de las entidades que forman la oficina y de las administraciones locales de Granada es "seguir dando pasos para completar el ecosistema ligado a la industria de la gran ciencia".

En ese sentido ha anunciado que trabajan ya en el proyecto de una gran instalación científico-técnica-empresarial que "ofrecer a las empresas" para seguir avanzando en esa idea de generar un gran sector industrial ligado a la ciencia.

Junto a la Industry Office, la otra entidad organizadora del foro es CDTI (Centro para el Desarrollo y la Innovación), cuyo director de Politicas de Innovación, Juan Antonio Tébar ha declarado que desde un primer momento el centro apoyó la posibilidad de que Granada, Andalucía y España acogieran la instalación de IFMIF-DONES, "en un sector que desde Europa y España se apoya, que es el de la fusión nuclear".

Tébar ha enfatizado que una vez que IFMIF-DONES está tomando forma, la voluntad del CDTI de seguir trabajando con la Industry Office y las administraciones para "crear valor alrededor al proyecto y además pudiendo poner en valor a la Universidad de Granada como una fuente de creación de talento que tan necesario es en estos sectores".

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha señalado que la celebración de una cuarta edición del foro "pone de manifiesto la trascendencia de este proyecto, demostrado por la alta participación de las empresas para hacer avanzar y crecer un proyecto que es uno de los más importantes a nivel científico de nuestro país con gran impacto en la economía granadina y andaluza. Forma parte de nuestro proyecto de ciudad, de su planificación estratégica y que contribuye al binomio Cultura y Ciencia y a nuestra aspiración de convertirnos en Capital Europea de la Cultura".

Por su parte, el director interino del Consorcio, IFMIF-DONES España, Moisés Weber se ha felicitado porque el foro I+Dones sea un verdadero punto de encuentro entre las empresas y la instalación, "en el que compartimos ideas, proyectos y posibilidades de colaboración" y ha subrayado de que Granada esté siendo capaz de convertirse en punto de encuentro "de la industria de España interesada en las grandes instalaciones científicas".

En el acto institucional de apertura han participado también Daniel Escacena, secretario general de investigación e innovación de la Junta de Andalucía, José Ignacio Doncel, secretario general de grandes instalaciones técnicas del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidad y Yolanda Benito, directora general de CIEMAT.

El IV Foro I+Dones se abrió el martes con una visita de los participantes a las instalaciones de IFMIF-DONES en Escúzar y con sesiones de talleres, sobre instrumentación o nanoelectrónica entre otros, en el Carmen de los Mártires.

La sesión del miércoles ha servido, además de para las intervenciones instituciones, para presentar las distintas iniciativas del CDTI en energía de fusión o los programas de investigación del CIEMAT en apoyo de IFMIF-DONES o para definir las oportunidades de crecimiento nacional o internacional a partir de un ecosistema como el que se está generando en Granada.