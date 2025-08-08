Las obras de reforma del Parque de Bomberos de Guadix (Granada) superan el 50% de ejecución

GUADIX (GRANADA), 8 (EUROPA PRESS)

El diputado de Emergencias, Eduardo Martos, ha visitado las obras de reforma y ampliación del Parque de Bomberos de Guadix (Granada), una actuación que presenta un grado de ejecución del 51%, según las certificaciones emitidas, y está previsto que finalicen en el mes de diciembre de 2025.

La institución provincial ha destinado a estas obras un total de 1.702.510,27 euros, con el objetivo de ofrecer a los profesionales un espacio más amplio, moderno y funcional para desempeñar su labor.

Martos ha destacado la apuesta "decidida" de la Diputación y de su presidente, Francis Rodríguez, "por reforzar y modernizar los parques de bomberos de la provincia".

"Desde el inicio del mandato hemos impulsado una estrategia clara para dotar al Consorcio Provincial de Bomberos de los recursos y el personal necesarios. Gracias a este compromiso, hemos logrado un incremento notable en el número de bomberos, lo que nos permite ofrecer un servicio más eficaz y cercano a la ciudadanía", ha dicho.

Además, el diputado de Emergencias ha incidido que la Diputación seguirá trabajando en esta línea para garantizar la seguridad de todos los vecinos, señalando que "nuestro objetivo es proporcionar a los profesionales los mejores medios para que puedan desempeñar su labor en las mejores condiciones y estén plenamente preparados ante cualquier emergencia.

Esta inversión en Guadix es un claro ejemplo de cómo entendemos el servicio público a través compromiso, mejora continua y cercanía al territorio".

Las actuaciones contemplan la densificación de la parcela, ocupando los espacios intersticiales existentes, y la ampliación del volumen principal del edificio, lo que permitirá aumentar significativamente la superficie útil.

Entre las mejoras previstas destaca la ampliación de las cocheras, que podrán albergar entre 13 y 14 vehículos, dependiendo de su tipología, así como la creación de nuevas zonas de taquillas para equipos de protección personal y un vestuario de intervención conectado directamente con la nave principal.

A su vez, las obras incluyen la renovación integral de las oficinas, la instalación de nuevos sistemas de suministro y climatización para mejorar la eficiencia energética, y la elevación de la torre de prácticas, adaptándola a las actuales necesidades operativas y manteniendo una estética coherente con el conjunto del parque.

"En definitiva, estas mejoras permitirán optimizar la infraestructura del edificio, incrementar su capacidad operativa y favorecer las condiciones laborales de los bomberos", han subrayado desde la Diputación en una nota.

El Parque de Bomberos de Guadix, construido a finales de los años 80, está formado por tres volúmenes independientes con ampliaciones realizadas en las últimas décadas. El primer volumen alberga las cocheras, talleres y administración, el segundo, construido en 2015, incluye un gimnasio y una cochera menor, y el tercero es la torre de prácticas, de 17 metros de altura, que será elevada con estas obras para adaptarse a las nuevas demandas operativas.