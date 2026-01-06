Las obras de rehabilitación del Hospital de Santiago, en Úbeda (Jaén), comenzarán tras las fiestas navideñas

Archivo - Hospital de Santiago de Úbeda, Jaén/Archivo - EUROPA PRESS - Archivo

Las obras de rehabilitación y modernización del Hospital de Santiago, en Úbeda (Jaén), comenzarán tras las fiestas navideñas, según se ha indicado desde el Ayuntamiento a Europa Press. La encargada de ejecutar los trabajos es la empresa Calderón y el presupuesto por el que se ha adjudicado asciende a 1,9 millones de euros (sin IVA).

La alcaldesa de Úbeda, Antonia Olivares, incidido en que se trata de una intervención considerada "esencial" para la conservación del patrimonio y la mejora de los servicios culturales que se prestan en este emblemático edificio renacentista que es "un símbolo de Úbeda y debe continuar ofreciendo un servicio moderno, accesible y de calidad".

La actuación cuenta con una financiación íntegra procedente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a través del Plan Impulsa Patrimonio incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado al cien por cien con fondos europeos Next Generation EU.

Úbeda forma parte del grupo de 15 Ciudades Patrimonio de la Humanidad que han recibido una concesión directa de 45 millones de euros, correspondiendo a cada una de ellas tres millones de euros, destinados a la rehabilitación y mantenimiento de bienes patrimoniales con uso turístico.

El documento técnico ha sido redactado por el equipo de arquitectura UTE AMAT-ACALE, formado por Alejandro Amat Hernández y Fernando Acale Sánchez.

El plazo de ejecución previsto es de seis meses y contempla una intervención integral en diversas zonas del Hospital de Santiago, edificio construido en el siglo XVI y considerado uno de los espacios culturales más representativos de la ciudad, además de una joya del Renacimiento andaluz.

Entre las actuaciones previstas se encuentran el aislamiento, impermeabilización y tratamiento de la cubierta; la restauración de las pinturas de la sacristía y antesacristía; la realización de catas paramentales para estudiar la posible existencia de pinturas murales; estudios estructurales en la madera del edificio; la adecuación de estancias para nuevos usos multifuncionales; la actualización de infraestructuras en conserjerías y áreas de almacenamiento; la restauración integral de la sala de informática; y la adaptación de los aseos de planta baja y primera planta.

También se incluye la creación de espacios para cafetería y catering; la mejora de la seguridad y eficiencia del edificio; la ampliación de espacios climatizados; la modernización del sistema de detección y prevención de incendios; la mejora de la iluminación de emergencia y la renovación de las infraestructuras de baja tensión.

Esta actuación se suma a las mejoras ya realizadas en el Auditorio del Hospital de Santiago, así como a la modernización de la iluminación y el mobiliario de la sacristía y antesacristía, proyectos financiados gracias a distintas subvenciones de la Diputación Provincial de Jaén.

También desde el Ayuntamiento se han llevado a cabo otras actuaciones complementarias en el edificio, como las mejoras de eficiencia energética en el Auditorio y la adecuación de la planta baja de la Biblioteca Municipal Juan Pasquau, financiadas mediante la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (Edusi) con fondos Feder.