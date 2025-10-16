Ocho detenidos al desarticular seis puntos de venta de droga en Cazorla (Jaén) y Santo Tomé (Jaén)

Archivo - La Guardia Civil ha llevado a cabo la investigación y las detenciones - GUARDIA CIVIL - Archivo

JAÉN 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha desarticulado seis puntos de venta de sustancias estupefacientes en las localidades jiennenses de Cazorla y Santo Tomé. En el marco de esta actuación han sido detenidas ocho personas, con edades comprendidas entre los 25 y 65 años, todas ellas vecinas de estas localidades.

La investigación se inició tras tener conocimiento de que varios individuos podrían estar dedicándose a la distribución de droga en Cazorla y en otros municipios próximos de la provincia, utilizando diversos inmuebles como puntos de venta. En dichos domicilios, además de almacenar y distribuir sustancias estupefacientes, se atendía directamente a consumidores, lo que estaba generando una gran alarma social por el constante tránsito de compradores durante las 24 horas del día.

La operación se desarrolló en dos fases. La primera de ellas se llevó a cabo el pasado 19 de septiembre, procediéndose al registro, previa autorización judicial, de cuatro inmuebles en la localidad de Cazorla, donde fueron detenidas dos personas.

La segunda fase se ha desarrollado el 2 de octubre en Santo Tomé con el registro de otros cuatro domicilios y la detención de otras seis personas.

El resultado final es la intervención de 83 gramos de cocaína, 480 gramos de hachís, 170 gramos de marihuana, así como sustancias de corte, básculas de precisión y material destinado a la dosificación y envasado de la droga.

También se han incautado diversas armas, entre ellas una pistola eléctrica tjipo táser, una ballesta con flechas de aluminio, varios machetes, una bayoneta, una defensa extensible, un bastón-estoque y un arma corta de fogueo calibre 8 mm.

Además se han intervenido sistemas de videovigilancia, terminales móviles, documentación contable relacionada con el tráfico de drogas y 23.200 euros en efectivo, fraccionados en billetes de diverso valor.

El operativo ha sido llevado a cabo por agentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial, con la colaboración de efectivos de la Compañía de Baeza y apoyo del Servicio Cinológico y Unidad de Seguridad Ciudadana (Usecic) de la Comandancia de Jaén.

Los detenidos, junto con las diligencias instruidas fueron puestos a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Cazorla (Jaén), decretando la autoridad judicial el ingreso en prisión de uno de ellos, quedando el resto en libertad con cargos.