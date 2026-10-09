La ocupación hotelera roza el 84% para el puente del 12 de octubre en Andalucía y la de turismo rural casi el 57%

Archivo - Imagen de archivo de un alojamiento turístico en Andalucía. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA - Archivo

SEVILLA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Secretario General de la Federación Andaluza de Hoteles y Alojamientos Turísticos, Rafael Barba, ha señalado que "la previsión de ocupación para el puente del 12 de octubre se sitúa en torno al 83,48% en hoteles", una cifra "ligeramente por debajo del resultado del año pasado, que rondó el 84%".

En declaraciones a Europa Press, el Secretario ha señalado que según las previsiones, el segmento del turismo rural alcanzará en torno al 56,60% frente al 55,3% del año 2025, lo que supone "una mejora de 1,3 puntos porcentuales, mostrando así un comportamiento más positivo que en otras categorías de alojamiento".

Sin embargo, Barba ha destacado una tendencia "preocupante" en los datos de ocupación, señalando que "la contención de la demanda que venimos observando durante la temporada merece ser objeto de atención", aunque ha matizado que estos datos "sin ser alarmantes" mantienen "niveles elevados de ocupación".

El representante del sector ha enfatizado que "estos datos parecen apuntar a un cambio de tendencia hacia un crecimiento más moderado", lo que requiere "una vigilancia constante de la evolución del mercado turístico andaluz en los próximos meses".

En este sentido, Barba ha subrayado la importancia de ir más allá de los resultados puntuales, afirmando que "conviene seguir su evolución y trabajar para sostener la demanda en los próximos meses y de cara al año que viene", considerando que más allá del resultado puntual del puente, "lo relevante es la capacidad de mantener la actividad después del verano".

Asimismo, ha destacado el esfuerzo realizado por el sector para prolongar la temporada turística, indicando que "afortunadamente, el sector ha salido a trabajar para alargar la temporada, incluso hasta finales de octubre en muchas provincias". Además, ha resaltado que "estos esfuerzos están permitiendo un avance notable hacia la desestacionalización de Andalucía y enlazando ya con otro tipo de segmentos como puede ser el rural o el de golf, diversificando así la oferta turística regional".

Por otro lado, Barba ha incidido en que "para consolidar este avance, el sector necesita el apoyo de las administraciones con una promoción sostenida", considerando "fundamental" el respaldo institucional para mantener la tendencia positiva en desestacionalización.

Por último, Barba ha reclamado "mejoras en las comunicaciones que ayuden a traer visitantes durante más meses al año", identificando las infraestructuras de transporte como "elemento clave" para atraer turismo fuera de la temporada estival.