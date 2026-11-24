Carmen Sánchez en la presentación del Festival de Cine 'Colombia Migrante'. - JUNTA DE ANDALUCÍA

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 24 (EUROPA PRESS)

El Parque Metropolitano Marisma de Los Toruños y Pinar de la Algaida celebrará en la Casa de los Toruños, en El Puerto de Santa María (Cádiz), la quinta edición del Festival de Cine 'Colombia Migrante' del 27 al 29 de noviembre, con entrada gratuita en tres jornadas de proyecciones y memoria.

Según ha indicado la Junta en una nota, la asociación Las Gaitanas ha presentado el certamen en el propio parque con la presencia de la delegada territorial de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, Carmen Sánchez, que ha destacado la relevancia de que el Parque de Los Toruños acoja esta muestra cinematográfica y cultural, subrayando el papel del espacio metropolitano como punto de encuentro "abierto a la ciudadanía y a iniciativas que fomentan el diálogo, la convivencia y la reflexión colectiva".

Asimismo, Carmen Sánchez ha puesto en valor este entorno natural de la Bahía de Cádiz como un espacio dinámico que no solo protege su patrimonio ambiental, sino que impulsa la cultura, la participación social y el intercambio entre pueblos a través de propuestas accesibles para todos los públicos.

El Festival de Cine 'Colombia Migrante' es una iniciativa cultural y cinematográfica de alcance internacional creada en 2022 e impulsada por organizaciones de víctimas, migrantes y personas exiliadas de Colombia para visibilizar, difundir y apoyar la creación de espacios de memoria a través de producciones cinematográficas y audiovisuales.

Su foco es narrar la complejidad de las experiencias de migración, desplazamiento forzado y construcción de paz de colombianos y colombianas dentro y fuera de su territorio, en articulación con organizaciones de exiliados, migrantes y aliados comprometidos con la paz en Colombia.

Según ha señalado la Junta, se celebra de forma descentralizada en decenas de ciudades de Europa y América con entrada gratuita y en la provincia de Cádiz las únicas sedes anunciadas son Chiclana de la Frontera y Los Toruños, ambas coordinadas por la asociación local 'Las Gaitanas: Tejiendo saberes desde los sures'.

La cita en Chiclana de la Frontera se celebró el pasado jueves 19 de noviembre en el Centro de Interpretación del Vino y la Sal, mientras que la de El Puerto de Santa María (Los Toruños) tiene lugar del 27 al 29 de noviembre en la Casa de los Toruños, siendo ésta la única cita pendiente en la provincia.

Bajo la insignia 'Territorios soñados', el festival propone reflexionar sobre cómo imaginar y soñar son prácticas fundamentales para seguir construyendo paz en Colombia. En este contexto, imaginar se convierte en una forma de abrir nuevos lenguajes y posibilidades para la reparación, la memoria y la no repetición, de modo que soñar el territorio es también una manera de reconstruir vínculos, sostener la esperanza y seguir trazando caminos colectivos hacia una paz duradera, según han señalado.

Además, el festival desarrolla una agenda cultural y pedagógica que acompaña las proyecciones cinematográficas mediante cineforos, talleres y espacios de encuentro, diálogo y reflexión colectiva. La programación prevista en la Casa de los Toruños comenzará el viernes 27 de noviembre, a partir de las 19 horas, con una presentación del festival por parte de la asociación Las Gaitanas, paraa posteriormente proyectar la película colombiana 'La Tinaja', de Mar Ajé y Ernestina Miranda, y el documental del mismo país y 85 minutos de duración titulado 'Soñé tu nombre', de Ángela Carabalí.

'Las Gaitanas: Tejiendo saberes desde los sures' es una asociación decolonial y antirracista dedicada a la investigación, formación y acción política inspirada en las pedagogías críticas latinoamericanas. Trabaja por la normalización de los procesos migratorios, aspira a tejer redes comunitarias y busca sensibilizar a organizaciones, asociaciones y ONGs en la transformación de sus estructuras de acción hacia el sur global y su diáspora.