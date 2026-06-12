La oferta de la Universidad de Granada se amplía con tres grados y nueve másteres en ámbitos estratégicos e innovadores

El rector de la Universidad de Granada, Pedro Mercado, y las vicerrectoras Ana Rivas Velasco y Ana García Campaña. - UGR

GRANADA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Granada (UGR) va a ampliar su oferta académica en el curso 2026-2027 con la incorporación de tres nuevas titulaciones de grado y nueve másteres universitarios, en una apuesta por reforzar su posicionamiento en ámbitos estratégicos del conocimiento y dar respuesta a los retos sociales, científicos y profesionales actuales.

Las nuevas titulaciones de grado y posgrado han sido diseñadas bajo criterios de calidad académica, interdisciplinariedad e internacionalización, y responden a la necesidad de formar profesionales capaces de afrontar los desafíos contemporáneos en ámbitos como la inteligencia artificial, la salud, la sostenibilidad, la cultura o la economía global.

Desde la Universidad de Granada destacan que esta ampliación permite, además, consolidar una oferta académica aún más diversa, innovadora y alineada con las demandas de la sociedad.

Las nuevas titulaciones se han presentado en la mañana de este viernes con la presencia del rector de la UGR, Pedro Mercado; Ana María Rivas , vicerrectora de Calidad, Innovación Docente y Estudios de Grado; y Ana María García, vicerrectora de Posgrado y Formación Permanente.

Durante la presentación, el rector ha comentado que la puesta en marcha de estas nuevas titulaciones supone "un gran día para la universidad", porque se amplía de manera estratégica la oferta formativa y se adapta a los retos actuales.

Y ha añadido que esta es una línea de trabajo que refuerza la capacidad de la UGR para responder a las demandas sociales y profesionales. En este sentido, ha subrayado que no se trata solo de nuevos títulos, sino de propuestas innovadoras y alineadas con las fortalezas de la UGR, que "enriquecen la oferta formativa de posgrado de una forma verdaderamente importante" y permiten avanzar en ámbitos clave como la tecnología, la salud y las humanidades.

Asimismo, ha recordado la nueva propuesta académica "consolida el carácter internacional de la universidad y abre nuevas oportunidades para el estudiantado".

La vicerrectora de Calidad, Innovación Docente y Estudios de Grado, Ana Rivas, ha comenzado su intervención recordando que hacía años que no se presentaban nuevos grados, lo que convierte en este día en una jornada importante para la universidad granadina en su versión más amplia porque, como ha recordado, las nuevas titulaciones abarcan los tres campus: de Granada, de Ceuta y de Melilla.

La vicerrectora de Posgrado y Formación Permanente, Ana María García, ha explicado el crecimiento en la propuesta de másteres y ha calificado de "histórico" el aumento de nuevas titulaciones, también en todos los campus. Así, ha recordado que "los nuevos másteres son, además de muy internacionales, de asuntos que consideramos de interés, de vanguardia y que también inciden socioeconómicamente pues en nuestro territorio". "Y, por supuesto, aumentan las salidas profesionales de nuestro estudiantado", ha añadido.

NUEVOS GRADOS Y MÁSTERES

En el ámbito de los estudios de grado, la institución incorpora el Grado en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial, el Grado en Ingeniería Biomédica y el Grado en Industrias del Español y sus Culturas. Estas enseñanzas están orientadas a sectores emergentes y presentan modelos docentes innovadores con una marcada dimensión práctica e internacional.

Dos de ellas se desarrollarán como titulaciones conjuntas con otras universidades españolas: Ingeniería Biomédica, junto a la Universidad de Jaén, e Industrias del Español y sus Culturas, junto a la Universidad de Alcalá.

El Grado en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial se impartirá íntegramente en la Universidad de Granada, tanto en la Escuela Técnica Superior de Ingenierías Informática y de Telecomunicación, en Granada, como en la Facultad de Ciencias Sociales y Tecnologías Digitales de Melilla.

La titulación combina formación matemática, estadística e informática avanzada, e incluye contenidos sobre aprendizaje automático, inteligencia artificial generativa, computación en la nube, procesamiento de lenguaje natural, visión artificial o ética y gobernanza de datos. El programa incorpora un enfoque práctico con laboratorios, prácticas externas y colaboración con empresas, y se orienta a ámbitos como salud, finanzas, industria, marketing, robótica o ciberseguridad.

Los dos primeros cursos del Grado en Ingeniería Biomédica se impartirán en la Escuela Politécnica Superior de Linares y los dos últimos en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad de Granada.

La enseñanza integra conocimientos de ingeniería, medicina y ciencias biomédicas, e incluye formación en biomateriales, bioingeniería, señales médicas, imagen clínica, inteligencia artificial aplicada a la salud o medicina regenerativa, además de formación dual en colaboración con empresas y centros sanitarios.

Por su parte, los dos primeros cursos del Grado en Industrias del Español y sus Culturas se desarrollarán en Alcalá de Henares y los dos últimos en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Granada.

La titulación combina lengua española, literatura, patrimonio cultural, humanidades digitales y tecnologías del lenguaje, e incluye contenidos de programación, lingüística computacional, gestión cultural o narrativas audiovisuales, con orientación hacia sectores como la edición, la comunicación, la enseñanza del español o las industrias culturales.

En paralelo, la Universidad de Granada amplía su programación de posgrado con nueve nuevos másteres universitarios y eleva a 154 el total de títulos oficiales para el curso 2026-2027.

La nueva oferta se caracteriza por su enfoque interdisciplinar e internacional, con propuestas orientadas al entorno digital y a la proyección global, como el Máster en Comercio Exterior y Relaciones Económicas Internacionales y el Máster en Educación Digital y Emprendimiento.

La institución refuerza además su compromiso con el ámbito de la salud mediante el Máster en Enfermería de Práctica Avanzada y el Máster en Investigación sobre Estilos de Vida Activos y Saludables, e impulsa la innovación tecnológica con el Máster Universitario en Aplicaciones de la Inteligencia Artificial para las Ciencias de la Salud y el Máster Universitario en Ciencia y Tecnología de Plasmas y Fusión.

A estas propuestas se suma el Máster Universitario en Alimentación, Nutrición y Salud/Master in Food, Nutrition and Health.

La oferta internacional se amplía con nuevos títulos Erasmus Mundus, como el Máster en Defensa y Seguridad Aplicadas/Erasmus Mundus Master in Applied Defense and Security - Networks for Unified Strategies y el Máster en Liderazgo Intercultural/Erasmus Mundus Master in Intercultural Leadership, además del refuerzo de programas conjuntos en el marco de la alianza Arqus.

El catálogo incluye 19 dobles másteres nacionales, 18 títulos dobles internacionales y 20 programas con docencia a distancia en modalidad virtual o híbrida, así como programas de simultaneidad que permiten cursar dos másteres de forma coordinada.

La distribución por ramas abarca Artes y Humanidades, Ciencias Sociales y Jurídicas, Ciencias, Ingeniería y Arquitectura y Ciencias de la Salud.