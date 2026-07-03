La ola de calor activa este sábado el aviso naranja en Huelva, Jaén y Sevilla y amarillo en Cádiz y Granada

Una mujer se refresca en una fuente. Imagen de archivo. - María José López - Europa Press

SEVILLA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ola de calor azotará con intensidad a casi toda Andalucía este sábado, 4 de julio, con la única excepción de Almería. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado avisos de nivel naranja en distintos puntos de las provincias de Córdoba, Huelva, Jaén y Sevilla, donde se espera que las temperaturas alcancen los 40 grados. Además, se decretarán avisos amarillos por altas temperaturas en Cádiz y Granada. En la costa gaditana, el viento y el fuerte oleaje también motivan la activación de la alerta amarilla.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la campiña de Córdoba y Sevilla, así como las comarcas onubenses del litoral, Andévalo y Condado, junto con las jiennenses de Morena y Condado y el Valle del Guadalquivir, permanecerán este sábado bajo aviso naranja por altas temperaturas entre las 13,00 y las 21,00 horas. En estas zonas, los termómetros podrán alcanzar los 40 grados de máxima.

Por su parte, el aviso amarillo por calor estará activo en la campiña gaditana; en las comarcas cordobesas de Sierra y Pedroches y Subbética; en la jiennense de Cazorla y Segura; en la Cuenca del Genil (Granada); en Aracena (Huelva), y en la Sierra Norte de Sevilla. En todas estas áreas se esperan temperaturas máximas de entre 38 y 39 grados.

El viento también será protagonista durante la jornada, con la activación del aviso amarillo en la provincia de Cádiz. En concreto, la campiña, el litoral y la zona del Estrecho estarán bajo alerta por rachas de levante que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora hasta la medianoche de este sábado.

Asimismo, el litoral gaditano permanecerá bajo aviso amarillo hasta el final de la jornada por fenómenos costeros asociados al viento de levante, con velocidades de entre 50 y 61 kilómetros por hora (fuerza 7 en el Estrecho), especialmente al oeste de Tarifa y mar adentro al sur de Trafalgar.