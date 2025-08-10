La ola de calor deja avisos naranjas en toda Andalucía para este lunes con temperaturas máximas que rondan los 42ºC

Archivo - Una pareja pasea con una nevera portátil durante la ola de calor que estos días azota la capital a 19 de julio e 2023 en Málaga, Andalucía. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

SEVILLA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso naranja por altas temperaturas para este lunes en las ocho provincias, ya que se esperan que los termómetros puedan alcanzar o superar hasta los 42ºC de máxima en varios puntos de Andalucía.

Según ha indicado la Aemet en us página oficial, consultada por Europa Press, las alertas entrarán en vigor desde las 13,00 hasta 21,00 horas. En Córdoba, el segundo nivel de riesgo por calor estará presente en la zona de la campiña cordobesa y en Sierra y Pedroches. En la provincia de Jaén, los avisos regirán en las comarcas de Morena y Condado y el Valle del Guadalquivir, donde se esperaran máximas de hasta 42ºC.

Siguiendo con el mismo nivel de riesgo, en Huelva los avisos estarán activados en las partes de Aracena, Andévalo, Morena y Condado. Asimismo, también contarán con avisos por altas temperaturas las zonas de las campiñas sevillana y gaditanas, además de la Cuenca del Genil en la provincia de Granada.

Por otro lado, también mantendrán el aviso activo en la misma franja horaria con la subbética cordobesa, Guadix y Baza en Granada, el Litoral de Huelva, las comarcas jienenses de Cazorla y Segura y Capital y Montes de Jaén, y las zonas de la Sierra Norte y Sur de Sevilla, donde las temperaturas máximas oscilan entre los 39 y 38 grados.