Olano (PP) muestra su "sorpresa" ante "las mentiras y bulos" de los alcaldes socialistas de Andalucía sobre la sanidad

CÓRDOBA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Participación del PP, Jaime de Olano, ha mostrado este viernes su "sorpresa" ante "las mentiras y bulos" de los alcaldes socialistas de Andalucía sobre la sanidad regional, recordando que "cuando gobernaba el PSOE el gasto por habitante en sanidad en la región era el más bajo de España y el número de camas por habitante era también el más bajo", a la vez que ha citado "las interminables listas de espera en la sanidad pública andaluza cuando gobernaban los socialistas".

Sin embargo, "ahora con Juanma Moreno y Jesús Aguirre al frente de la sanidad andaluza la inversión por habitante ha crecido exponencialmente, el número de camas no ha dejado de crecer y el número de sanitarios se ha incrementado alrededor de 30.000", de modo que, a su juicio, ello "demuestra quién realmente cree en los servicios públicos y en la sanidad pública y quién simplemente en su actividad política se dedica a intentar engañar a los andaluces".

Así lo ha expuesto el popular en declaraciones a los periodistas en Córdoba, junto al presidente del PP cordobés, Adolfo Molina, y el alcalde de la capital, José María Bellido, donde ha manifestado que "esto al final es un reflejo de las políticas nacionales", después de que "Pedro Sánchez ha traído la mentira a la política nacional y es muy difícil no encontrar a un español que no se haya sentido engañado por Sánchez", afirmando que "desde la moción de censura basada en mentiras no ha dejado de mentir a todos los españoles".

Tras remarcar que "el PP da la cara en la calle ante los ciudadanos", el popular ha felicitado a Moreno y a Aguirre "por el trabajo que han hecho con la sanidad andaluza" durante "estos años muy complicados", donde "desde la Junta se han tomado todas las medidas necesarias, con sentido común, pidiendo un esfuerzo a los ciudadanos y los resultados han sido positivos y se pueden comparar con cualquier comunidad autónoma de España", ha apuntado Olano.

No obstante, el popular ha enfatizado que "a los primeros que hay que agradecer es a los profesionales sanitarios por su esfuerzo, que son los que han dado la cara en primera persona desde el minuto uno y que han logrado que los andaluces hayan tenido a su disposición los mejores servicios sanitarios".

EL PP "ESTÁ EN LA CALLE"

Por su parte, Molina ha defendido que el PP "está en la calle, con los vecinos, y habla de las cosas que preocupan a los ciudadanos", como con la visita a Los Pedroches para apoyar a la ganadería tras "los ataques del ministro Garzón; denunciando el precio de la luz inasumible para muchas familias", así como "en defensa de la gestión de la sanidad en Andalucía por el gobierno de Juanma Moreno, poniendo los números y verdades encima de la mesa".

Así, ha subrayado que "las cifras en la provincia hablan por sí solas, con inversiones por más de 48 millones de euros en infraestructuras en la sanidad cordobesa, muchos más profesionales de los que había cuando gobernaba el PSOE, con 30.000 más en toda Andalucía, y un plan para la Atención Primaria para la situación de tensión" ante la pandemia.

No obstante, ha dicho que "no vale como el PSOE está usando a sus alcaldes repitiendo mantras, que por mucho que lo digan los ciudadanos se dan cuenta de que no son así, porque ya vivieron lo que pasaba antes con el PSOE y ahora están viendo los esfuerzos que se hacen", según ha añadido, advirtiendo del condicionante de la pandemia que "tensiona el sistema".

PIDEN "VOLVER A LA UNIDAD"

Mientras, Bellido ha aseverado que "en los dos años terribles de pandemia Córdoba ha sido un ejemplo en la gestión con el Hospital Reina Sofía a la cabeza y con toda la Atención Primaria siguiendo detrás todos unidos, además de con el resto de instituciones", citando como ejemplo la primera campaña de vacunación contra el Covid-19, "donde hubo una colaboración entre administraciones ejemplar".

Si bien, ha cuestionado que "en cuanto mejoran un poco las cifras y se acercan períodos electorales, se quiera romper esa colaboración cuando la pandemia sigue ahí, con la sexta ola, y se empieza a poner en duda lo que hasta hace dos días era union de todos los partidos, administraciones y toda la sociedad respaldando a la salud pública y el trabajo que se hacía".

Ante ello, ha reclamado "volver a la unidad, no olvidar que sigue la pandemia, que hay muchos vecinos hospitalizados y en UCI, que todos los días sigue muriendo gente a consecuencia del coronavirus y que no es momento de entrar en este tipo de batallas políticas que está alentando el PSOE, cuando Córdoba ha sido siempre un ejemplo de buena gestión y unidad".

Además, el representante del PP ha elogiado que "los datos avalan la gestión que se hace por todos los cordobeses", como con las inversiones en el nuevo punto de Urgencias en Levante; el centro de Urgencias en el Distrito Sur; el inicio de actuaciones del nuevo centro de salud del Naranjo y Mirabueno, el centro de salud de Alcolea, así como centros para las zonas de expansión de la capital.