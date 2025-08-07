La ONCE bate un nuevo récord "histórico" tras generar ingresos de 922 millones de euros en Andalucía durante el 2024

SEVILLA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Social ONCE ha vuelto a "batir otro récord histórico" en términos de venta de sus loterías, premios repartidos, empleo creado e inversión social generada en Andalucía en el último ejercicio, llegando a ingresar 922,45 millones de euros en la comunidad, de los 2.473,53 millones recaudados a nivel nacional, que suponen un incremento de un 9,89% sobre el año anterior.

Así lo ha comunicado la entidad en una nota, a través de los datos que recoge el Informe de Valor compartido 2024 que ha sido presentado este jueves por el delegado de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez, y la presidenta del Consejo Territorial, Isabel Viruet.

Con estos datos aportados, Andalucía se consolida como el "motor económico" de la ONCE debido a que sus ventas representan el 34% del total de España, un incremento que se ha traducido también en "mayor fortuna" con 518,75 millones de euros en premios repartidos a lo largo de 2024 en la comunidad autónoma, de los 1.576,50 millones de euros repartidos en toda España.

"De cada 100 euros ingresados por la venta de sus productos de juego, 56,2 euros vuelven a los ciudadanos en forma de premio", ha apuntado el Grupo mientras añadía que "32,1 se destinen principalmente a retribuir la labor de nuestros vendedores, resto de trabajadores y gastos de gestión, y los 11,7 euros restantes van dirigidos a inversión social para personas ciegas y con otras discapacidades".

Asimismo, la organización ha explicado que las loterías responsables de la ONCE son "la principal razón de un modelo de gestión segura y social que somete sus productos a los controles y estándares más severos" de la Asociación Mundial de Loterías (WLA) o la Europea de Loterías (EL). Además, ha indicado que cuenta con un Programa Marco de Juego Responsable que concreta compromisos y ofrece seguridad y un plan de protección de menores al consumidor.

MÁS EMPLEO, MÁS ATENCIÓN SOCIAL

Por otro lado, la ONCE ha detallado que 2024 también fue un año "excelente" en términos de creación de empleo, con 1.897 puestos de trabajos creados por la entidad en Andalucía, contando a su vez con 15.941 trabajadores, de los que 6.224 son vendedores, todos ellos con discapacidad.

Del total de la plantilla, ha señalado que más del 45% son mujeres y el 60% tienen alguna discapacidad. En España, el Grupo Social ONCE suma ya 76.956 trabajadores (5.064 más que el año anterior) y 20.601 son vendedores.

En cuanto a la inversión social en Andalucía generada por la ONCE, la organización ha destacado que el número ascendió a 85,43 millones de euros, que iban dirigidos a la "atención directa de las personas ciegas o con discapacidad visual grave y a programas de solidaridad con otros colectivos de personas con discapacidad".

El pasado año, 673 personas se afiliaron a la ONCE en Andalucía, que ya cuenta con 15,416 personas ciegas o con discapacidad visual grave en toda la comunidad, de los que 798 son personas con sordoceguera que recibieron 20,528 horas de mediación a través de los profesionales de la ONCE. En España son un total de 71.444 las personas afiliadas a la Organización.

Respecto a la educación, el pasado curso escolar 1.733 estudiantes de todas las etapas recibieron atención directa de los profesionales de la ONCE en colaboración con los de la Junta de Andalucía. En España son 7.153 los alumnos ciegas o con discapacidad visual grave que reciben la ayuda de la ONCE en sus distintas etapas formativas.

Durante 2024, la ONCE realizó la entrega de 27 perros guías a nuevos usuarios. También se tramitaron 6.306 solicitudes de adaptación bibliográfica y se usaron 1.293 equipos tiflológicos. Además, 677 andaluces se beneficiaron de las ayudas al bienestar social que otorga la Organización y de las 1.620 actividades de animación sociocultural y deportiva en Andalucía.

Respecto al voluntariado, 2.014 andaluces recibieron la atención del servicio de acompañamiento de la ONCE gracias a 702 voluntarios que prestaron 10.659 servicios personalizados haciendo 40.392 horas de voluntariado.

"PARTE DE UN TODO"

Por otro lado, la Fundación, "sigue formando la mejor cadena de transmisión social de solidaridad del Grupo Social ONCE hacia toda la ciudadanía, especialmente con las personas con discapacidad". Asimismo, en el último año ha "intensificado" su labor a través de sus programas de empleo y formación y de sus proyectos de accesibilidad, apoyando económicamente a 203 proyectos presentados por 149 organizaciones sociales en Andalucía de la discapacidad.

La Fundación ha querido hacer menciones "especiales" a otras empresas sociales que superaron el punto de inflexión de cumplir diez años con la nueva denominación que suma ILUsión y uNIÓN para crear Ilunion. El objetivo principal de este grupo es "una acción empresarial rentable, pero, sobre todo, favorecedora de la inclusión laboral de personas con discapacidad y otros colectivos vulnerables" para lo que cuenta con 50 líneas de negocio en sus seis divisiones (Servicios, Economía Circular, Hotelera y Hospitalaria, Sociosanitaria, Comercialización y Consultoría).

MÁS COMPROMISO CON ANDALUCÍA

En la presentación también intervino un usuario de braille, Samuel Cotán, que ha explicado qué ayuda le ha brindado este sistema en su día a día en el año de la celebración del 200 aniversario de la creación del sistema de lectoescritura para las personas ciegas, que "cambió la historia de 300 millones de ellas". De esta forma, la ONCE ha reclamado que este modelo sea declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.

"Los datos del Informe del Valor Compartido 2024 avalan la sólida trayectoria del Grupo Social ONCE en su compromiso con Córdoba", ha subrayado el delegado de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla durante la presentación del balance.

"2024 ha sido un año muy bueno para la ONCE y el Grupo Social ONCE en Andalucía --ha resumido Cristóbal Martínez--. Un año de récord históricos en todos los parámetros que sostienen nuestra labor y que nos consolidan como cuarto empleador del país y primer operador en creación de empleo para personas con discapacidad".

Según Martínez, "estos son datos que comprometen más al Grupo Social ONCE para hacer de Andalucía un referente fundamental en términos de inclusión, accesibilidad y de igualdad entre todas y todos". "Es un balance que afianza nuestro modelo de gestión empresarial y social y nos estimula y nos empuja a abrirnos más todavía a la sociedad", ha apuntado.

En este marco, el delegado ha reivindicado la unidad de acción de los hombres y mujeres que forman el Grupo Social ONCE como un "activo principal" del resultado del esfuerzo colectivo. Asimismo, ha querido agradecer "la confianza y el cariño" que han depositado y depositan los andaluces a los productos de juego social de la ONCE y a su labor diaria.

"Vivimos tiempos de máxima crispación y polarización, alejados del consenso y del diálogo, es bueno fijarse en el ejemplo de unidad que da la ONCE al conjunto de la sociedad --ha concluido Cristóbal Martínez--. Crecemos y avanzamos cuando nos juntamos en torno a valores y objetivos, cuando nos fijamos en lo que nos une y no en lo que nos separa, cuando nos planteamos un reto común como grupo, como empresa, como ciudad, como país".

Por último, la presidenta del Consejo Territorial de la ONCE ha agradecido también a los andaluces su confianza en la labor social que desarrolla el Grupo Social ONCE. "Juntos hemos conseguido superarnos un año más", ha sostenido Isabel Viruet.